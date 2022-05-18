На «Жаре» выбрали главных звезд: Билан, Киркоров и Бузова победили, а МакSим довела народ до слез

Филипп Киркоров и Анна Asti. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в «Крокус Сити Холл» прошла 5-я музыкальная премия «Жара Music Awards». Был большой концерт в прямом эфире телеканала «Жара». Скоро шоу и награждение звезд покажут на одном из федеральных телеканалов. В телеверсию обычно попадают не все эпизоды мероприятия. Рассказываем: кого наградили и как вели себя звезды за кадром на «Жаре».

Самым трогательным моментом церемонии стало выступление певицы МакSим. Спустя год после болезни, она спела живьем. Марина уже не такая худенькая и выглядит отлично, радует главное: поет не под «фанеру» - сама. Зал встал (в том числе и звезды за столиками у сцены), народ зажег фонарики на телефонах и пел с МакSим: «Знаешь ли ты». Сама Марина поделилась до концерта настроением: «Мне сейчас хочется писать и петь что-то про жизнь: какая она радостная, и как ее надо любить!» МакSим переосмыслила свое отношение ко всему в этой жизни после того, как прошлым летом переболела коронавирусной пневмонией в тяжелой форме. К счастью, зрители услышали, что звезда уже в музыкальной форме. Преданные фанаты певицы приехали на концерт из других городов, некоторые во время выступления звезды не могли держать слез – позже делились эмоциями в социальных сетях. Миллионы людей переживали и поддерживали звезду во время болезни, а теперь радуются ее возвращению.

МакSим в отличной форме: пела живьем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победителей «Жары» выбирали заранее – поклонники голосовали за своих фаворитов на сайте одноименного телеканала. Награждали за музыкальные достижения минувшего года. Отметим несколько главных номинаций.

Филипп Киркоров получил награду «За вклад в искусство», а также победил в номинации «Саундтрек года» с хитом «Раненый» (фильм «Елки 8»). Киркоров отметил: «Не устаю удивляться и радоваться этим приятным знакам вниманиям. Не хочу пафоса… Ощущая свою востребованность, горжусь, что я так долго задержался. Для меня это - моя жизнь». Филипп открыл секрет своего долголетия на сцене: «За последние 5 лет именно это дало мне силы и возможность сегодня так выглядеть и петь такие песни, стараться удивлять – то, что в моей жизни появились потрясающие молодые артисты, которые дали мне заряд бодрости». Киркоров перечислил коллег-вдохновителей и дарителей новой энергии: Егор Крид, Тимати, Maruv, Ани Лорак, Дава, Анна Аsti. Награду за саундтрек Филипп вышел получать с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. Мартину летом исполнится 10 лет, и он уже ищет себя в профессии: на этой «Жаре» ходил с микрофоном одного из музыкальных телеканалов – записывал интервью со звездами. И ведь никто не отказал сыну поп-короля. Филипп уже пошутил насчет журналиста в семье: «Это нам еще не хватало!»

Сергей Лазарев дал интервью сыну Киркорова охотно – их дети с детства дружат. Лазарева тоже наградили – в номинации «Концертный тур». Сергей больше других артистов ездил по российским городам с концертами. В этот раз победил с шоу «N тур». Из-за коронавирусных ограничений тур длился чуть больше года – Лазарев дал 165 концертов. Сергей всех благодарил: «Огромное спасибо зрителям, которые приходят на мои концерты уже 20 лет. Спасибо моему фан-клубу любимому и команде. Уже осенью будет мой новый тур «Я не боюсь». Зал был полный – все билеты проданы, а самые многочисленные фан-клубы было слышно и видно еще у красной дорожки: они у Лазарева, Билана, Бузовой и МакSим. Как заметил Сергей: «Вот она настоящая любовь, которую не купишь за деньги».

Дима Билан был удивлен, что столько девушек из его официального фан-клуба приехали на «Жару». Билану поклонница подарила его портрет – все как в старые добрые времена. Тренды не меняются: Дима Билан стал певцом года. Билан выиграл также в номинациях «Digital проект» (13 друзей Билана) и «Вне времени» (Дима Билан и Зиверт «Это была любовь»).

Ольга Бузова и Дима Билан на «Жаре». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова ожидаемо победила в номинации «Трендсеттер года». У кого больше всех поклонников, тот и лидер мнений. Вместе с ведущей премии Юлией Барановской вспомнили, что еще 18 лет назад Ольга начала задавать тренды – тогда она была на «Доме-2». Вспомнили из юности Бузовой такие тренды: клеить стразы на лицо, носить стринги так, чтобы их было видно над поясом одежды, везде ходить с игрушечным медведем… Ольга выступила: «Тренд, который я создала и продолжаю создавать – это любовь. Давайте множить любовь! Очень скучала по своим людям. Не по всем конечно! Не расстраиваетесь, что сегодня не выступаю – бегу на тренировку…» Споет Бузова в «Крокусе» уже 4 июня на сольнике, поэтому и убежала с премии – репетиции и тренировки у нее идут ежедневно. А подкол про людей, которых звезда не очень рада видеть - возможно относился к Даве, он сидел в зрительном зале. О блогере Давиде Манукяне публика узнала, благодаря его роману с Бузовой. Ольга бросила Давида, но мужчину до сих пор помнят.

Мари Крайбрери стала певицей года. Мари встречается сейчас с Давидом Манукяном – недавно они вместе отдыхали в Турции. Манукян в интервью уже заявил, что собирается женится в этом году. Кстати, Бузовой он тоже делал предложение руки и сердца: вот только Ольга за него не пошла.

Хабиб забрал приз в номинации «Интернет-хит» - за песню «Ягода-малинка». За год клип на эту песню набрал 447 миллионов просмотров – скоро будет полмиллиарда. Хабиб благодарил всех детей, которые слушают этот его хит. А Барановская тут же возразила: «Не только дети! Там тысяча просмотров от меня. Люблю танцевать под «Ягоду-малинку!»

Баста победил в номинации «Мужское видео» с хитом «Ты была права». Песни Басты наизусть пели не только зрители, но и все звезды в зале. Этим летом Баста соберет «Лужники».

Кто еще победил?

Связь поколений – группа «Руки Вверх» и певица Клава Кока («Нокаут»).

Группа года – «Аrtik & Аsti».

Коллаборация года – музыканты Мот и Джонни с песней «Лилии».

Песня года – группа «HammAli & Navai» с хитом «Птичка».

Прорыв года – певец Ваня Дмитриенко (кумира молодежи зрители постарше сразу вспомнят по песне «Ты Венера, я - Юпитер).

Альбом года – певица Зиверт и «Vinyl #2».

Видео года – певец Егор Крид и его «Голос».

Выбор журнала «The Voice» – певица Люся Чеботина («Солнце Монако»).

Выбор «ВКонтакте» – певец Султан Лагучев.

Звезда «Авторадио» – певица Полина Гагарина.

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