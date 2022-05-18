Обвинения Трампа в связях с Кремлем окончательно признали «спонсированной Клинтонами мистификацией»

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Журналисты The Wall Street Journal попытались в очередной раз заглянуть в т.н. «досье Стила» и дать собранным в нем документам оценку.

Впервые об этом досье мир узнал в начале 2017 года, за считанные дни до того, как Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США. Позднее стало известно, что досье собрал бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Он сделал это по заказу руководства американской Демократической партии, которая противопоставила Трампу на выборах Хиллари Клинтон.

«Документы», представленные Стилом, указывали на то, что Трамп тесно связан с Россией. Президента США даже обвиняли в том, что он вступил в сговор с Кремлем, чтобы стать главой государства.

Досье долго отравляло жизнь Трампу. По крайней мере, до тех пор, пока специальное расследование, проведенное американскими властями, не показало, что оно является набором непроверенной и ничем неподтвержденной скандальной информации.

В WSJ не пытались заново перепроверить бумаги из досье. Журналисты задались вопросом – а во что обошлась Америке эта фальшивка?

И напомнили, что главным источником информации для Стила стали три незначительные персоны: выходец из России, житель Вашингтона Игорь Данченко, его подруга Ольга Галина, работавшая на Кипре, и американец Чарльз Долан.

Долан и Галина позднее рассказали следователям о своем потрясении: оказалось, что Данченко записывал их пустую болтовню, а позже выдал за «разведданные».

Стила мусорный источник информации не смутил – он тщательно отрабатывал заказ лагеря Клинтон. За это он удостоился отдельной оценки от WSJ – «платный иностранный агент, распространявший непристойные байки».

«Истерия, охватившая Америку после публикации «досье», исходила не от Трампа, не от России, а от оплаченной Клинтон мистификации», - пишет WSJ.

Трампа журналисты пожалели: «Он навсегда останется президентом, который выдержал самое коварное оскорбление в современной истории. Его оскорбили его враги, в числе которых и кретины-СМИ, показавшие свое истинное лицо».

Самой загадочной персоной во всей этой истории, по мнению WSJ, является Фиона Хилл. «Она работала в Белом доме при Трампе в качестве эксперта по России. И, что удивительно, была связующим звеном между Стилом и Данченко. И если кто-то и мог разоблачить мистификацию Стила, так что госпожа Хилл».

Цену этой мистификации журналисты определили так: «Это запятнало нашу политику, нанесло ущерб репутации США, нашим международным отношениям… Даже если и предположить шестизначные траты Кремля на Facebook* и Twitter, ничто из этих уловок не нанесло Америке и миллионной доли ущерба по сравнению с выдумками Стила».

* соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ