Бородина на «Жаре» хохотала от зависти к Бузовой, а Долиной облили сумку Prada

У Ольги Бузовой на «Жаре» нашлись завистники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошла пятая музыкальная премия «Жара Music Awards». Музыкальные итоги уже озвучены, а мы подводим светские – что интересного произошло за кулисами мероприятия.

Традиционно главный интерес вызвало появление Ольги Бузовой. За кулисами красной дорожки за ней подглядывал экс-жених - поющий блогер Давид Манукян почему-то прохладным майским вечером явился на светское мероприятие в солнцезащитных очках, видимо был в таком образе. Манукян оказавшись с Бузовой на расстоянии пары метров пытался весело и не громко крикнуть: «Оль, привет!» Но звезда его не услышала – Ольга позировала в провокационном прозрачном платье, под которым много что можно было разглядеть. Позже в концертном зале на сцене Бузова получала награду за победу в номинации «Трендсеттер года». Пока Бузова объясняла на сцене как она стала лидером мнений, в зрительном зале все по-разному реагировали на ее победу. Точнее два человека сумели выделиться – Бородина и Манукян.

Как известно, Ольга Бузова отработала в телепроекте «Дом-2» шестнадцать с половиной лет и ушла, когда передача переехала с ТНТ на другой канал. Прошлой весной «Дом-2» стали показывать на «Ю», и продюсеры в отместку Бузовой взяли одним из ведущих шоу Давида Манукяна, которого к тому времени Ольга уже бросила. Благодаря роману с Бузовой блогер стал популярным, поэтому попал на ТВ. Там он познакомился с другой ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. За кулисами шоу-бизнеса всегда говорили, что последние шесть лет Бородина завидует популярности Бузовой. У звезды Бузовой больше рекламных контрактов, подписчиков в соцсетях, она получает премии и награды, снимается в кино, играет в спектаклях, ведет несколько шоу на ТНТ. А Бородина продолжает сидеть на лобном месте в «Доме-2».

Вот и на «Жаре» также: Ольга Бузова получает награду как лидер мнений, а Ксения Бородина сидит в зрительном зале. В тот момент, когда Ольга на сцене говорила: «Очень скучала по своим людям! Не по всем конечно…» Мы заметили, что Бородина сначала смеялась, а потом обменивалась знаками с Давой – даже неприличные жесты ему показывала. Но Бузовой не до них – награду получила и убежала репетировать, у Ольги в первую субботу июня свое шоу в «Крокусе».

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, Ксения Бородина пришла на «Жару» в компании звездного визажиста и владельца салонов красоты Сердара Камбарова. Сердар женат, а с Ксенией они подружились, благодаря работе на шоу «Перезагрузка». Камбаров умеет делать лица звезд неотразимыми – часто красит на важные мероприятия Ксению Собчак. Судя по идеальному макияжу Бородиной – на «Жару» ее собирал Сердар. После красной дорожки перед началом концерта звезды перекусывали в фуршетной зоне. И тут Сердар Камбаров опрокинул бокал с водой прямо на сумочку народной артистки Ларисы Долиной.

За столом на фуршете сумка Долиной немного пострадала. Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Долина держит в руках ту самую сумочку Prada, которую скоро обольет спутник Бородиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить, что визажисту повезло – белоснежный костюм Ларисы Александровны уцелел, водную волну приняла на себя сумка Prada. Ксения была рядом и пошутила: «Самый красивый визажист обидел Ларису Долину – пролил ей на сумку Prada воду и получил люлей». Сумка быстро пришла в товарный вид, но Сердар успел испугаться и услышать «пару ласковых» от звезды. Стоит отметить, что наряд Бородиной в этот вечер был безупречен – модная ассиметричная блузка и юбка подчеркнули стройную фигуру.

Лолиту доставали вопросами о дочери и маме, которых она в марте перевезла из Киева в Москву. Еще недавно певица рассказывала, что ее близкие живут в Москве, она предоставила маме и ее мужу отдельную квартиру. А на «Жаре» Лолита на вопрос о том, как ей живется теперь с родней ответила так: «У нас разные квартиры. Они вообще в другой стране находятся!» Кажется, что насчет «другой страны» Лолита придумала, чтобы отстали – но может семья улетела на отдых.

Филиппу Киркорову пришлось объяснять журналистам зачем он поехал на «Евровидении» - ведь и так было ясно, кому отдадут победу. Певец объяснил свою поездку желанием быть в курсе всего, что происходит в индустрии: «Новые краски, новые технологии - новое все. Это надо было посмотреть!» Его спутницу в этот вечер певицу Анну Asti в соцсетях всю ночь сравнивали с Лободой – мол вот и замена нашлась. Певицы внешне и правда похожи – если смотреть на них сильно издалека, вот только голоса совсем разные. У Asti и Киркорова недавно вышел успешный дуэт – в топах пару недель их песня «Хобби».

Анна Аsti поет и дружит с Филиппом Киркоровым. Говорят, что Анна внешне похожа на Лободу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Егор Крид уехал с мероприятия на одной машине с Клавой Кокой. Как бы не прикрывали музыканты свой роман дружбой – все уже все понимают. Пара красивая, но прогнозы о долгосрочных отношениях никто делать не спешит. Тем более, что на наш вопрос о новом романе на «Жаре» Кока ответила заученной фразой: «Я – холостячка!»

Экс-бойфренд Бузовой блогер Давид Манукян почему-то упорно скрывает отношения с певицей Мари Краймбрери. Пара начала встречаться после совместного выступления осенью прошлого года в шоу «Дуэты». Их видели вместе на отдыхе в ОАЭ и на майские в Турции. Но на «Жаре» они сидели за разными столиками, и на красную дорожку вышли по отдельности.

Новая девушка Давы — певица Мари Краймбрери пришла на красную дорожку в нелепом платье-пуховике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеверсия премии «Жара» скоро покажут на одном из федеральных телеканалов.

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