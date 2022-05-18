Сдачу «Азовстали» друзья «Азова» отметили санкциям

Военнослужащий в автобусе, подготовленном для эвакуации сдающихся "азовцев". Фото: REUTERS

Слава Богу, Родина не пострадала, все санкции персональные и мы их переживем, конечно. Не ходить нам теперь вниз головой по солнечной Австралии, не откусит нам ногу акула на пляже Сиднея.

В целом, бывшая южная колония Великобритании скопировала санкционный список Лондона месячной давности. На первых позициях — военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Плюс военкор — тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный. Что лишь подтверждает - половина боевых действий вокруг Украины ведется сейчас в информационном пространстве.

Логика австрало-англичан понятна: освещаем мы бои в Мариуполе и Изюме политически-незрело, не с той стороны линии фронта. В принципе, Россия могла бы ввести санкции против всех западных журналистов, пишущих фронтовые репортажи из киевских гостиниц, но мы же не идиоты!

Традиционно, в списке оказались силовики из МЧС, ФСБ и Генштаба. Есть и новые лица – депутаты Рады, зрадники и предатели Илья Кива и Тарас Козак.

Военкоры "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин (слева) и Александр Коц (справа). Фото: Личный архив

Но больше всего меня выморозили санкции против директора «Музея Победы» в Москве Александра Школьника. Это что значит? Австралия 3 сентября 1939 года объявила войну нацистской Германии, воевала почти на всех фронтах, от Тихого океана до Европы. Все, приоритеты сменились?

Судя по санкциям, появившимся одновременно со сдачей боевиков на мариупольской «Азовстали» - да, сменились. Одно не могу понять, зачем далекой Австралии так явственно обозначать свое место в этой войне против совершенно фашистского государства под названием Украина? Жизнь на краю планеты, конечно, рождает какое-то ложное чувство защищенности и неуязвимости, но рикошеты в нашем мире непредсказуемы и любой шанс промолчать лишний раз иногда бесценен. Австралия им не воспользовалась.

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