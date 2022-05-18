США начинают снимать санкции с Венесуэлы, чтобы насолить России

Николас Мадуро на митинге своих сторонников. Фото: REUTERS

Впервые за последние несколько лет США решили пойти на ослабление санкций в отношении Венесуэлы. Некоторые СМИ поспешили написать о том, что американцы готовы покупать нефть из Боливарианской Республики и чуть ли не простить Николасу Мадуро все его «старые грехи». Однако ситуация оказалась несколько сложнее и скорее напоминает не сближение двух стран, а попытку Вашингтона «помахать морковкой» перед носом Каракаса.

Анонсированное «послабление» пока больше касается лишь намерения снятия санкций, а не реальной отмены ограничений. Дело в том, что американский Минфин выдал компании «Шеврон» лицензию (то есть разрешение), которая позволяет всего лишь начать переговоры с властями Венесуэлы о возможном возобновлении добычи нефти в стране.

Впрочем, источники «Вашингтон Пост» считают, что этот шаг может стать первым среди мер, направленных на снятие санкций с Боливарианской Республики. Для того чтобы это стало реальностью, нужна «сущая мелочь»: администрация Николаса Мадуро должна возобновить диалог с оппозицией и гарантировать проведение в 2024 году «свободных и честных президентских выборов» в Венесуэле.

Лидеры оппозиции во вторник вечером объявили, что возобновили «официальные контакты» с правительством Венесуэлы, чтобы вернуться к переговорному процессу в Мексике. Каракас приостановил переговоры в октябре 2021 года после экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который являлся одним из доверенных лиц Мадуро.

При этом, как сообщает «Рейтер», Вашингтон еще не принял окончательного решения о продлении текущей ограниченной лицензии «Шеврон» на работу в Венесуэле. Эта компания является последним производителем нефти в США, сохранивший присутствие в южноамериканской стране, где находятся крупнейшие в мире запасы сырой нефти.

Вашингтон также готовы исключить из санкционного списка Карлоса Эрика Мальпику Флореса - племянника первой леди Венесуэлы Силии Флорес и бывшего чиновника государственной нефтяной компании PDVSA.

Возобновление переговоров властей с представителями античавистских движений ожидается уже в самое ближайшее время. Во вторник в «Твиттере» была размещена фотография двух лидеров переговорных групп от правительства и оппозиции, на которой они пожимают друг другу руки, с подписью: «На рабочей встрече для планов на будущее».

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила в своем посте в Твиттере, что ее правительство надеется, что в конечном итоге Вашингтон снимет все «незаконные санкции, которые затрагивают наш народ».

- Мы проверили и подтвердили опубликованные новости о том, что американская сторона уполномочила американские и европейские нефтяные компании вести переговоры по вопросу возобновления операции в Венесуэле, - написала Родригес в посте в социальной сети.

По словам официальных лиц, следующие шаги США зависят от «конструктивного» поведения Мадуро на переговорах. «Это не позволяет «Шеврон» заключать какие-либо соглашения с PDVSA или любую другую деятельность, связанную с PDVSA», — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник сказал, что ослабление санкций будет откалибровано в соответствии с «амбициозными, конкретными и необратимыми результатами» переговоров, и предупредил, что шаги США могут быть отменены, если Мадуро не выполнит свои обязательства.

Стоит отметить, что сами Штаты сегодня жизненно заинтересованы в том, что венесуэльская нефть вернулась на мировой рынок, поскольку она поможет заместить российскую нефть, в случае если на нее введут эмбарго.