Появился список болезней, при которых в России разрешено применять лекарства вне инструкций

Как поясняют в Министерстве здравоохранения РФ, применяемые вне инструкции препараты могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов. Фото: Shutterstock

Применение препаратов вне инструкций не значит, что вам будут при ОРВИ назначать лекарство для лечения онкологии. Как поясняют в Министерстве здравоохранения РФ, применяемые вне инструкции препараты могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов.

И связано это решение с тем, что производители отказываются проводить дополнительные исследования в коммерчески непривлекательных областях. Например, в детской возрастной группе. Или расширять список заболеваний, если при клинических исследованиях лекарство внезапно оказало положительный эффект и при другом заболевании. Чтобы это доказать точно, нужно проводить новые дорогостоящие опыты.

«Часто в некоторых случаях оказать качественную медицинскую помощь без применения препаратов офф-лейбл становится невозможно, - пояснили в Минздраве.- Особенно при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%».

- То, что список утвердили — очень хорошая новость, - считает старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, к.м.н., практикующий врач-эндокринолог Зухра Павлова. - Это очень облегчит жизнь врачей и пациентов, потому что много препаратов используется по показаниям, не зарегистрированным в инструкциях. И это всегда было не удобно, так как приходилось объясняться с пациентами и иногда с руководителями медучреждений. Сейчас, когда ряд препарат исчез из аптек и скорее всего исчезнет еще какое-то количество, нам существенно проще будет работать, и это нововведение повысит эффективность лечения и расширит выбор препаратов.

Несколько другой взгляд ранее высказывал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков: «Когда использование препаратов вне инструкций становится рутинной практикой и мы можем получить на рынке массу недоисследованных препаратов. Это касается и дженериков, и тем более, биоподобных и оригинальных лекарственных препаратов».

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