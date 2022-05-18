Появились первые кадры новых «Елок» без Светлакова и Урганта

В Москве идут съемки девятой части возрожденной франшизы про новогодние чудеса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока москвичи радуются грядкам с тюльпанами и наслаждаются цветением яблонь и черемухи, в столице вовсю идут съемки фильма «Елки-9». На съемочной площадке изо всех нагнетают новогоднюю атмосферу, чтобы 1 декабря, когда в кинотеатрах страны начнется прокат картины, зрители опять поверили в чудо. По возможности, конечно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый альманах «Елки» от продюсера Тимура Бекмамбетова вышел в декабре 2010 года. Фильм состоит из 8 новелл, снятых шестью режиссерами, а действие происходит в 11 городах 31 декабря. Тогда в нем снялись актеры первой звездной величины: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Вера Брежнева, Сергей Гармаш.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм стал хитом и продолжения посыпались одно за другим. В 2016 году вышел седьмой альманах «Елки последние». Но эта курица продолжала нести золотые яйца, поэтому в 2018-м как ни в чем ни бывало вышли «Елки-8». Казалось бы, это был точно финал. Но спустя четыре года нас ждет девятая часть.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В чем главное отличие грядущего продолжения? По всей видимости, это будут первые «Елки» без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Во всяком случае, об их участии в проекте ничего неизвестно. На тарелке с именами всех членов съемочной группы и актерского состава, которую традиционно разбивают на старте съемок, их фамилий тоже нет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока известно, что в числе актеров точно будут Евгений Кулик, Виктория Агалакова (их персонажи Федя и Люся уже были в восьмой части), Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Евгений Кулик стал шоураннером, креативным продюсером и одним из сценаристов проекта. В бригаде режиссеров - актриса сериала «Метод» Александра Лупашко, уже работавшая над предыдущей частью «Ёлок», и Сергей Наумов, режиссер сериала «Два».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Создатели обещают, что в картине будет много звезд и неожиданных камео (так называют маленькие эпизоды с участием медийных лиц, часто они играют самих себя). «Ёлки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет», – говорит Евгений Кулик.

За все время своего существования все части «Елок» собрали в прокате колоссальную сумму - более 6 млрд рублей. Общая аудитория франшизы составила более 100 млн человек.