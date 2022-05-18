Эрдоган разгадал блеф Запада — и с большой выгодой торгует членством в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Все смешалось в доме Облонских… Эта фраза из романа классика отмененной на Западе русской культуры очень подходит для описания разбушевавшихся страстей по приему в НАТО двух бывших нейтралов - Швеции и Финляндии. Сегодня, 18 мая, послы двух этих стран при альянсе вручили генсеку Столтенбергу заявки на вступление в блок, а буквально накануне возникла версия, что из него могут… исключить Турцию!

Именно такую захватывающую интригу предсказал обозреватель CNN Дэвид Андельман. «Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО - особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», объясняет он мотивы возможного исключения Анкары из «самого успешного в мире», как нынче любят повторять в Брюсселе, военного блока. Последней каплей, которая может, якобы, заставить пойти на такую небывалую меру руководство альянса, стало возмутительное поведение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявляющего, что он заблокирует прием новичков - Швеции с Финляндией - в НАТО. Основание? Тут он рубит с плеча: за то, что эти страны потакают террористам.

Террористы для Эрдогана - прежде всего Рабочая партия Курдистана (РПК), выступающая за создание независимого курдского государства, в том числе на нынешней территории Турции. А шведы и финны пригрели представителей этой партии и другие курдские группы у себя, предоставив им возможность заниматься политикой и пропагандой. Поэтому, до последнего момента грозился Эрдоган, я их в НАТО не пущу! Правда, сейчас его позиция изменилась: он выдвинул десять требований к Швеции и Финляндии, при выполнении которых не станет держать их за порогом блока.

Вот основные из этих требований. Стокгольм и Хельсинки должны: признать РПК, как и ее ответвления, террористическими; отказаться принимать членов РПК в парламенты своих стран; прекратить поддержку курдских формирований под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация); ускорить экстрадицию террористов по запросу Анкары; отказаться от действий, направленный против безопасности Турции, «противоречащих духу» НАТО… И дальше в том же духе. Такое изощренное восточное издевательство над хладнокровными и квелыми скандинавами, потакающими врагам турецкого народа.

Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы выкатил требования лишь к вставшим в очередь новичкам. Он, как карамболь от борта, выкатил шары с условиями и лидерам НАТО. Как пишет Bloomberg, они такие: отмена эмбарго на поставки оружия, которые Швеция, Финляндия и некоторые страны ЕС ввели в 2019 году в ответ на турецкое вторжение в Сирию; включение Турции в программу истребителей F-35; снятие санкций за закупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Только опахала не хватает, чтобы сделать картинку «падишах диктует Западу свои условия» законченной.

Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Фото: EAST NEWS

Так что мыльная опера «Расширение НАТО назло России» только начинается. До конца июня, когда в Мадриде пройдет саммит альянса, на котором будет приниматься «судьбоносное» решение время еще есть, и размер аппетитов президента Турции может возрасти. Все зависит от того, как сильно Западу надо, чтобы он согласился с приемом новичков. А Западу, по всему видать, так приспичило, что просто не дотерпеть… Что ж, Эрдоган ждать умеет.

А что касается угроз выставить Анкару из блока, о которых написал обозреватель CNN, то верится с трудом. Вторая по численности и мощи армия в альянсе, форпост блока на Ближнем Востоке, военный потенциал НАТО, включая американские базы, нацеленный на Россию - от таких фамильных ценностей просто так не отказываются. Так что ослабить, как пишет Андельман, «позиции альянса в стратегически важном регионе», можно как раз исключив Турцию из НАТО. Но до этого, конечно же, не дойдет.

Забавно наблюдать за возней со срочным лишением «блоковой непорочности» вчерашних нейтралов. Западу отчаянно нужна знаковая «перемога» над Россией. Демонстративный характер нынешней волны расширения альянса, возникшей, похоже, в значительной степени как политическая импровизация на фоне украинских событий, и не скрывается. Но по ходу, казалось бы, уже расписанной пьесы появляется турецкий президент, почуявший страстное желание режиссеров как можно скорее устроить премьеру, и заявляет «А Баба-Яга не согласна!» И заявленная цена согласия циничной и расчетливой «старушки» пока, похоже, озадачила постановщиков.

Но поторгуются, поворчат - и заплатят. Некуда им деться. А Эрдоган молодец! Кто теперь будет спорить, что НАТО - это монолит, спаянный и сплоченный общими целями и ценностями?

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