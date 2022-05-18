Русские наряды удивили Канны-2022: звезда «Великолепного века» в костюме бабочки, Виктория Боня в наряде выпускницы

Выход на красную дорожку Каннского кинофестиваля гарантирует бесплатную рекламную компанию многим модным брендам. Фото: REUTERS

Артисты за полгода готовятся к красным дорожкам. Выбирают платья, украшения. Многие получают наряды в подарок от модных домов, а драгоценности напрокат. Выход на красную дорожку гарантирует бесплатную рекламную компанию брендам. Новая звездная дорожка прошла на 75-м Каннском международном кинофестивале. Стоимость платьев из кутюрных коллекций начинается от 500 тысяч рублей и порой достигает 1,5 – 2 миллионов рублей, но может быть и выше. Мы присмотрелись к модному выходу в Каннах со стилистом Анваром Очиловым.

Мерьем Узерли Фото: REUTERS

Мерьем Узерли стала самой яркой звездой на открытии кинофестиваля. Звезда сериала «Великолепный век» одета интереснее всех. Актриса выбрала необычный, стильный, запоминающийся бирюзовый наряд, который идеально сидит на ее фигуре. Это платье напоминает костюм экзотической бабочки. Исполнительница роли Хюррем Султан удивительно хороша в наряде от российского дизайнера Юлии Яниной. Многослойное платье от бренда Yanina Couture с креативными рукавами превратило дерзкую актрису в нежную романтичную барышню. Вот и продюсер Яна Рудковская уже высказалась по поводу наряда Мерьем Узерли в Telegram: «Я помню это нежно-голубое платье из струящейся ткани с рукавами, напоминающими крылья экзотической бабочки. Оно было в триумфальной весенне-летней коллекции дизайнера, показанной на Paris Haute Couture Week. Именно тогда Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже. И вот уже 11 лет Дом Yanina открывает шоурум в легендарном отеле Martinez во время Каннского фестиваля, и фантастическая Юлия Янина встречает там звезд и клиентов. В этом году помимо Мерьем Узерли на церемонии открытии фестиваля в платьях Yanina появились и французская актриса Фредерик Бель, и британская певица Таллия Сторм. Они все выбрали фантастические наряды нашего дизайнера из коллекции, взорвавшей Париж в начале этого года. Рада очень за Юлю, тем более что и я ношу ее кутюр уже лет как семь. И также взрываю с ним ковровые дорожки».

Фредерик Бель Фото: REUTERS

Фредерик Бель очаровательна в платье от Юлии Яниной. Модно (перья, рукава, камни, пайетки) и нарядно. Еще одно необычное платье на красной дорожке. Тоже отлично. Французская актриса выглядит максимум на 37 лет, хотя на самом деле на 10 лет старше. Еще этот модный нежный голубой весенний цвет – как же он освежает. Модель для худых женщин с длинными ногами. Яне Рудковской очень бы подошло это платье – она тоже стройная и с идеальными длинными ногами.

Джулианна Мур Фото: REUTERS

Джулианна Мур пострадала больше других – ее платье критикуют сегодня весь день. Причем это Bottega Veneta. Критикуют из-за того, что якобы неудачный силуэт спрятал и испортил безупречную фигуру американской актрисы. Вряд ли звезда стала бы наряжаться в платье не по размеру – такая задумка дизайнера. Наряд из черного атласа с глубоким декольте и расширенным жестким корсетом, который держит тяжелую пышную юбку в викторианском стиле. Именно за счет этого нестандартного корсета Джулианна Мур раздалась немного в ширину. Но декольте и колье из изумрудов отвлекают внимание. Хочется подчеркнуть, что звезда в отличной форме: ей 61 год, а выглядит на 20 лет моложе.

Ева Лонгория Фото: REUTERS

Ева Лонгория видимо тоже ест молодильные яблочки. Актриса не скрывает, что ей 47 лет – гордится безупречной кожей. И правда хорошо выглядит. «Отчаянная домохозяйка» пришла в прозрачном платье Alberta Ferretti. Из нижнего белья на Еве только его нижняя часть. Сразу вспомнили, что вчера таким же прозрачным верхом нас смущала Ольга Бузова на «Жаре». Красиво, модно и с такой фигурой не хочется упрекать актрису в чрезмерной откровенности. Хотя наша Оля поступила верно: верх открыт, а низ из плотной ткани. А здесь – все проветривается. Мы даже встречали в одном из телеграм-каналов сравнение платья актрисы с похожей моделью с «алиэкспресс», но там это нижнее белье. У Лонгории очень красивый чокер с бриллиантовым кольцом.

Хофит Голан и Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Викторию Боню тоже все критиковали. А за что? Она одета гораздо уместнее той же Евы Лонгории. Красивое вечернее платье – не шедевр конечно, но и не провальный образ, как некоторые пишут. Уже сравнили с нарядом на выпускной бал – вполне может быть. Вика держится хорошо – красивая женщина в красивом платье. Ее есть за что критиковать, но не в этот раз.

Ребекка Холл Фото: REUTERS

Ребекка Холл в платье Gucci. Британская актриса выбрала весьма странный наряд – бренд известный, а платье похоже на цирковой реквизит. Оно бы идеально подошло для аниматоров на детских праздниках: нелепо, ужасно испортили красивую женщину.

Дипика Падуконе Фото: REUTERS

Дипика Падуконе пришла в платье Sabyasachi. Эта модель одежды от известного индийского модельера. Красиво, модно, актуально – вот эти полоски сейчас в тренде, а какая красивая ткань. Идеально обыграны формы – подчеркнуто декольте и скрыто все остальное под многослойным платьем. Индийская актриса и модель роскошно выглядит – удачный выход.