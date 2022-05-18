В интернете появились иконы с ликом Александра Суворова

В СМИ снова разворачивается дискуссия о причислении к лику святых известного на весь мир москвича, который с молитвой брал Измаил, Прагу и Варшаву Фото: Александр БОЙКО

Известно, что Русская православная церковь причислила к лику святых более 1,5 тысяч новомучеников. Тех, кто был расстрелян в период послереволюционных гонений. Новомученикам уже написаны иконы и построены церкви.

Фото: Александр БОЙКО

Но есть один русский граф, который мог погибнуть за православную веру множество раз. Но с верой в Бога он одержал победы в 60 сражениях, чем многократно приумножил славу России и скончался от болезни в возрасте 69 лет.

За эти годы он успел покомандовать Русской императорской армией, войсками Польши и Финляндии.

Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 18 мая - 222 года со дня смерти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

Его именем в начале Великой Отечественной войны были названы Суворовские военные училища, которые комплектовались сиротами. Сегодня в России уже 20 суворовских училищ. При них сегодня есть молельные комнаты, храмы и часовни, но там не увидишь икон с генералиссимусом, который был истинно набожным христианином.

Фото: Александр БОЙКО

Александр Суворов не раз просил отпустить его со службы в монахи, участвовал в церковных службах, в благотворительности, построил ныне действующий храм и даже написал «Канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу».

Разве не чудо, что войска под командованием Суворова с православной молитвой на устах не проиграли ни одного боя? Его бойцы вершили ратные подвиги, которые в военных летописях сравнивают с чудесами. Чего только стоит переход русских войск через Альпы!

Фото: Александр БОЙКО

«Мы пройдем — мы Русские! С нами Бог!», « Бог наш воевода! Он нас водит!» - повторял солдатам Суворов.

В народе его звали «Суворов — Христов воин» и при жизни слагали о нем былины и легенды.

Солдаты, которые воевали под началом Александра Васильевича рассказывали, как сидя на коне, он мог подолгу молиться перед сражением. Генералиссимус безмолвно вглядывался в облака, будто рассматривал там что-то.

Фото: Александр БОЙКО

Когда один из воинов спросил, что же он видит там, Суворов предложил воину привстать в свое стремя и показал солдату в небе ангелов поющих славу русскому воинству. Тот смог рассмотреть небесные венцы над русскими колоннами сходящие на головы тех, кому суждено погибнуть в бою. «Молюсь о каждом из них» - сказал Суворов бойцу.

Солдаты, что служили под началом Суворова говорили, что в тяжелейшие моменты сражений видели рядом с полководцем призрачного всадника, в светлой одежде и алом плаще, который приумножал силы русских воинов.

Современники полководца отмечали, что после каждого сражения Александр Васильевич всегда присутствовал на отпевании и панихиде, провожая молитвой убиенных солдат и офицеров.

В своем общении с обычными людьми и подчиненными граф был всегда необыкновенно прост: знал всех своих воинов по именам и отчествам, ел с ними из одного котла и спал под одной крышей.

В бой Суворов вел солдат только после молитвы, и напутствовал их словами «Молитесь Богу, от него победа!» , сам неустанно читал молитвы, и говорил, что сражался за «Святые Алтари и Престолы».

Даже на аудиенциях с императорами и особами приближенными к трону он всегда подчеркивал свое исключительное отношение к православной вере.

Так, войдя во дворец, Суворов сначала направлялся к иконам и благоговейно клал три земных поклона, а уж потом направлялся на поклон к Царице. Павел I, недолюбливая, но награждая Суворова говорил: «Для других это много, для Суворова — мало. Ему быть ангелом!»

Фото: Александр БОЙКО

Любопытно, но во время специальной операции на Украине на сайте «Православные иконы» появилась икона на холсте с ликом Александра Суворова. Она на так и называется: Икона на холсте Александр Суворов «Христов воин», покровитель военных и мужчин по имени Александр.

В описании к ней отмечается: «Икона «Христову воину» Александру Васильевичу Суворову поможет не только нашим воинам, но и многим православным людям избавиться от духа уныния и неверия в свои силы. «Мы Русские- с нами Бог!» - эти слова сегодня должны стать девизом всех, кто стремиться к возрождению великой России».

Есть вера в то, что ко Дню рождения полководца, который отмечается 24 ноября, лик Александра Суворова появятся во многих храмах на иконах рядом с покровителем русского флота адмиралом Федором Ушаковым.