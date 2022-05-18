Независимое расследование загадочной авиакатастрофы в Китае: «Боинг» в землю специально направил кто-то из пилотов

21 марта 2022 года стало одним из «черных дней» китайской авиации. Тогда пассажирский «Boeing-737» авиакомпании «China Eastern» потерпел крушение на юге Китая, совершая рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 марта 2022 года стало одним из «черных дней» китайской авиации. Тогда пассажирский «Boeing-737» авиакомпании «China Eastern» потерпел крушение на юге Китая, совершая рейс из Куньмина в Гуанчжоу. На борту разбившегося лайнера находилось 132 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Многие обратили внимание на странности этой катастрофы. «Боинг» летел на большой высоте, когда внезапно перешел в резкое вертикальное снижение и на огромной скорости врезался в гору. Самолет находился в хорошем состоянии, погода была летная. При этом никакого сигнала тревоги перед исчезновением с радаров воздушное судно не подавало.

И вот, похоже, что виной гибели людей стал «человеческий фактор». Как пишет «Уолл Стрит Джорнал», данные расследования, проводимого по факту катастрофы, указывают на то, что кто-то в кабине умышленно разбил самолет «China Eastern».

«Самолет выполнил команду, поданную кем-то в кабине», — сообщил изданию человек, знакомый с предварительной оценкой американских официальных лиц. Этот же источник издания заявил, что власти КНР, которые ведут расследование, до сих пор не зафиксировали каких-либо механических проблем или неисправностей системы управлением полетом у самолета.

В апреле авиационное издание «Leeham News and Analysis» сообщило, что первоначальные показания регистратора полетных данных самолета дают основание сделать вывод, что катастрофа произошла из-за преднамеренного вмешательства пилота.

В свою очередь, отвечая на вопрос «Уолл Стрит Джорнал», представители «China Eastern» заявили, что не было обнаружено никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о технических неполадках, которые привели к трагедии. Авиакомпания подтвердила, что здоровье и психологическое состояние пилотов было в норме, и добавила, что их финансовое положение также было стабильно.

Самолет находился в хорошем состоянии, погода была летная. При этом никакого сигнала тревоги перед исчезновением с радаров воздушное судно не подавало. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация, собранная к настоящему времени в ходе расследования катастрофы, свидетельствует о том, что в трагедии с большой вероятностью может быть виноват пилот. По словам следователей, существует также вероятность того, что кто-то еще в самолете мог проникнуть в кабину и умышленно вызвать крушение. Одним из показателей этого является тот факт, что ни «Боинг», ни авиационные власти КНР или США не работают над новыми правила эксплуатации самолета, которые обычно появляются в том случае, если авиационная катастрофа происходит из-за технических неполадок, и необходимо предупредить пилотов или техников об опасности.

ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ

Подобные случаи давно стали одной из «страшилок» для тех, кто боится летать на самолетах. Самым знаменитым стала трагедия борта «Germanwings». Летчик Андреас Любитц направил воздушное судно со 150 людьми на борту в одну из альпийских гор 24 марта 2015 года. Все, кто был на «Аэробусе», на котором Любиц работал вторым пилотом, погибли. В немецких СМИ появилось письмо пилота, в котором он жаловался одному из своих друзей, что находится на грани нервного срыва.

- По ночам я не сплю дольше, чем два часа подряд (хотя в последнее время и это редкость). Я боюсь, что продолжу слепнуть, и мысли о моем зрении не выходят из головы, я нервничаю и не могу долго спать, - цитирует отрывок письма «Bild». В послании Любитц также рассказывает, что принимает антидепрессанты, ходит сразу к нескольким психологам, но все они его не понимают.

До этого происходили и другие странные случаи. Например, 7 декабря 1987 года во время рейса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско один из пассажиров, бывший пилотом, недавно уволенным за провоз наркотиков, ворвался в кабину, захватил управление и свалил самолет в крутое пике, из-за чего погибло 43 человека.

А 19 декабря 1997 года - Boeing 737-36N авиакомпании «SilkAir» выполнял рейс из Тангеранга в Сингапур. Находясь на высоте в 10 000 метров, авиалайнер перевернулся, начал вертикальное пикирование, в конце которого превысил скорость звука и упал в реку. Погибли 104 человека. Основная версия — действия командира корабля Цу Вай Минга, который имел огромные долги. Он отключил бортовые самописцы, под предлогом какого-то поручения второго пилота, забаррикадировался в кабине и направил машину вниз.

СИЛА ИСКУССТВА

Так называемый черный ящик является центральным элементом любого расследования авиакатастрофы, однако до сих пор его не слишком активно использовали в кино. А вот в 2021 году именно этот «невзрачный прибор» стал одним из центральных «персонажей» французского фильма «Черный ящик», в котором сюжет как раз и вертится вокруг информации с записывающего устройства. Герой ленты пытается разобраться в таинственной гибели самолета. По первоначальной версии, самолет к крушению привел радикальный исламист, ворвавшийся в кабину пилота. Однако в итоге выясняется, что саму запись «черного ящика» подделали специалисты, которые давно промышляют подобным «бизнесом». Возможно, авторы фильма попытались намекнуть, что не всем данным. Которые есть на бортовом самописце, стоит доверять.