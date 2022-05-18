Украинские беженцы попали в Польше в языковый котел

Если дети беженцев не сдадут экзамен по польскому языку через неделю, то останутся на второй год в том ж классе, а выпускники смогут поступить лишь в ПТУ Фото: REUTERS

В последние годы в применении к Украине стало чрезвычайно популярной фраза про возвращение "бумерангов", запущенных в свое время новыми украинскими свидомыми патриотами. Вот только бумеранг – это, зачастую, такой метательный снаряд, который летит по достаточно сложной траектории (по кругу). И пока ты всматриваешься вперед, куда его метнул, чтобы уклониться или схватить, когда он вернется, он, зараза такая, подлетает коварно сзади и лупит тебя со всей дури по затылку или в висок.

Право слово, именно такая аналогия сама пришла на ум после знакомства с последними новостями из Польши. Которую, напомню, многие украинские беженцы считают своей второй Родиной по мере того, как все больше утрачивают первую.

Итак – барабанная дробь и парад-алле!

Ведущее издание Польши Rzeczpospolita сообщило, что "семь тысяч детей беженцев с Украины в Польше должны будут сдать экзамен по польскому языку уже 24 мая". Иначе они останутся в 8 классе на второй год. Более того, не сдавшие экзамен по польскому языку выпускники-украинцы не смогут поступать в высшие учебные заведения. Их ждут лишь местные ПТУ, пардон, профессиональные училища, где из них сделают, максимум, квалифицированных сантехников или высокопроизводительных сборщиков клубники на плантациях местных панов. Эту информацию подтвердил и министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

- Таковы времена. Мы не можем приравнять ребёнка, который не знает языка, не знает польской литературы, к ребёнку, который восемь лет ходил в начальную школу и учился в нашей системе, - объяснил министр причины такого решения.

При этом, система выплат просто "за беженство" потихоньку уходит в прошлое. Украинцам дан весьма короткий период, чтобы они трудоустроились и перестали доить государство, свесив ножки с его шеи и перекочевывая с одного митинга на другой, третий, пятый, десятый и так далее.

А помните, как еще недавно эти "беженцы" пытались строить молдаван, давших им приют и поделившихся всем, что у них было?

- Почто не на мове? Не сметь разговаривать со мной на русском, агенты Путина! Не смейте селить меня в нищету, в этой гостинице нет бассейна! – видео с такими посылами от "беженцев" вызывали у молдаван тихую ярость, поскольку сами они живут далеко не в гостиницах с бассейнами, при этом вкалывают с утра и до ночи. Впрочем, аналогичное поведение отличало украинцев не только в Молдавии.

Но сейчас не об этом. Как же они старались на Украине загнать русский язык в гетто, объявить пользующихся им бесправными париями, лишить русскоязычных любых мало-мальски жизненных перспектив, низведя их на амплуа "прислуги за все".

И не успели оглянуться, а бумеранг-то – вот он. Прилетел. Вернулся, родненький. И от кого? От кого они меньше всего ожидали – от поляков. Оно, конечно, в украинской мове полным-полно полонизмов, но ведь для этого надо для начала знать саму мову.

Ну что прищурились, козаки. Пора учить слово "паляниця" по-польски.

Да ладно, успокойтесь, паляниця так и будет по-польски, как и по-украински, и по-русски. А вот, например, со словом "мероприятие", которое на мове звучит как "захід", на польском так уже не получится. Потому что "impreza".

Учитесь пшекать, козаче. Паны требуют. И вспомните, как над русским языком глумились. Может, станет полегче.

Всего лишь вырыли яму русскому языку, чтобы его туда столкнуть, а сами в языковый "котел" угодили.