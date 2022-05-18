Путину рассказали, когда начнется производство самолета МС-21

Владимир Путин в Кремле принял гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Тот рассказал президенту о последних технических новинках и о том, сколько времени нужно промышленности на импортозамещение санкционных товаров.

ОБОРОНКА

- «Ростех» – наша крупнейшая корпорации в области ОПК, - начал встречу российский лидер, намекая, что хочет узнать о новой технике.

В ответ Чемезов рассказал о модернизации ракетоносца Ту-160М.

- Мы фактически создали новую машину. Остался только прежний внешний вид, а так там всё новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, - отчитался глава компании.

Он добавил, что уже готов первый прототип легкого истребителя 5 поколения Checkmate. Основу бортового оборудования и двигатель (здесь он один) взяли у Су-57. Серийное производство запланировано на 2027 год.

- Почему назвали его (самолет — Ред.) по-английски? Потому что в основном он ориентирован на экспорт. Мы этот самолёт создаём на собственные средства, без привлечения бюджетных денег, - уточнил Чемезов.

АВИАЦИЯ

Но о гражданской, а не военной технике, чиновник говорил все-таки больше. Оно и понятно — Путин давно поручил перевести оборонку на мирные рельсы, чтобы она начала сама себе зарабатывать.

- Вы нам ставили задачу достичь к 2030 году 50% (доля мирных товаров в ОПК). Мы перед собой ставили задачу – к 2025 году, но уже в прошлом году доля гражданской продукции – 45,5%, - сообщил Чемезов.

В 2024 году планируется начать серийное производство пассажирских самолетов МС-21. За год Ростех хочет сделать шесть бортов. Поточно собирать новые двигатели для лайнера (ПД-14) станут вообще со следующего года.

В следующем году стартует изготовление и новых вертолетов Ми-171А3. Он сделан по заказу газовиков и нефтяников для обслуживания морских буровых платформ.

МЕДИЦИНА

Много Чемезов говорил о медицинских разработках.

- Мы создали магнитотерапевтический аппарат Diathera. Он лечит близорукость, дальнозоркость и, кроме того, компьютерный зрительный синдром – он сейчас очень распространён среди молодёжи, потому что сидят целыми днями у компьютера. Лечение можно проходить и на дому, и в любой поликлинике, - сообщил глава Ростеха.

И этот прибор — только начало. Есть аппарат ИВЛ, который вырабатывает кислород из воздуха. Ему для работы не нужно специальное обеспечение газами.

Появился препарат «Ковид-глобулин», сделанный из плазмы переболевших короной и имеющих антитела. Лекарство хорошо помогает тяжелым больным.

- Сколько времени потребовалось, для того чтобы все это создать? - спросил Путин.

- Где-то полтора-два года, - ответил Чемезов.

- То есть по большому счёту за полтора-два года можно выйти на импортозамещение по тем продуктам, которые сейчас трудно завозить по импорту, - заключил российский лидер.