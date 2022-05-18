Слуцкий открыл Европе наш Крым

Леонид Слуцкий. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Эту тему мы обсудили в прямом эфире Радио «КП» (97,2 FM) - в среду, 18 мая, в 14.03 мск. Публикуем некоторые фрагменты...

Михаил Антонов:

- ... Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. На заседании фракции за него было отдано большинство голосов, и в своем блоге депутат поблагодарил коллег за оказанное доверие. Напомню, Леонид Слуцкий депутат Государственной Думы с третьего по восьмой созыв, он возглавляет Комитет нижней палаты по международным делам.

Александр Гамов:

- Вообще, я надеялся, конечно, дозвониться до Леонида Эдуардовича, но он сегодня просто настолько востребован… Но, думаю, мы еще с ним поговорим. Более того, я его уже пригласил к нам на радио, а пока оказалось проще, по крайней мере, для меня, узнать, как в Кремле отнеслись к этому избранию.

Дмитрий Песков в эфире Радио «КП»:

- Мы поздравляем Леонида Слуцкого с избранием. ЛДПР - партия со своим электоратом, достаточно стабильным. И мы желаем ему успехов. Работа трудная, момент очень ответственный...

Антонов:

- Александр! Ну, вот вы и с Владимиром Вольфовичем общались, и долгое время наблюдали за тем, как формируется и развивается ЛДПР, и вот теперь - Леонид Слуцкий. Хочу услышать ваше мнение, даже не предсказание, - партия будет двигаться по заветам Владимира Жириновского или каким-то образом будет меняться и трансформироваться, на ваш взгляд?

Гамов:

- Я думаю, что настолько солидный багаж оставил после себя Владимир Вольфович, что его хватит еще на годы и на десятилетия. Но, конечно, новые люди, я имею в виду в руководстве фракции, - они привнесут что-то новое. Хотя, Слуцкого трудно назвать новым человеком – это один из ближайших соратников Владимира Вольфовича, почему, собственно, фракция его и избрала своим лидером.

А потом, вы знаете, Слуцкого надо просто представлять себе. Человек энергичный, динамичный. Я добавлю – такой вот уникальный момент. Впервые лидер фракции ЛДПР остается на посту руководителя ключевого комитета Госдумы - по международным делам. Вот Слуцкий там справляется, на мой взгляд, очень успешно…

Антонов:

- А то, что он теперь - и лидер фракции, это возлагает какие-то дополнительные обязанности?

Гамов:

- Ну, конечно. А главная задача... дело в том, что, чем отличается, допустим, фракция ЛДПР от других фракций! У них все время много законопроектов, много идей. Причем, если какой-то законопроект не проходит, на совете Госдумы или на пленарном заседании - они все равно его совершенствуют. И - пробивают.

То есть, у них там пахарей очень много таких вот, которых, может быть, не все знают.

Ну, вспомним хотя бы такого известного политика, как Михаил Дегтярёв, был председатель комитета по делам молодежи, спорта и так далее.

Антонов:

- Очень знакомая фамилия. Это не нынешний ли губернатор?

Гамов:

- Хабаровского края? Да, именно он.

И просто очень много именно вот этих моментов.

Потом, пока не забыл. Слуцкий занимает еще пост такой очень солидный – председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира».

То есть, человек очень деятельный, и его в Кремле ценят не только как политика, а как дипломата. И именно Слуцкий открыл для Европы Крым. Именно вот первые делегации французских парламентариев туда привозил Слуцкий. И это было очень непросто. Три было таких десанта французов, в частности, и после этого Европа проснулась и стала перерисовывать свои карты...