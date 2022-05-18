Эксперт НИИ эпидемиологии Людмила Карань: «Клещ может перевернуть всю вашу жизнь»

Самая мощная атака клещей в центральном регионе России случится в первой декаде июня Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в конце апреля к врачам косяками пошли россияне, покусанные клещами. По данным Роспотребнадзора к медикам обратилось вдвое больше пострадавших от кровососов, чем в это же время в прошлом году. Но то ли еще будет.

Самая мощная атака клещей в центральном регионе России случится в первой декаде июня. Об этом предупредила на пресс-конференции 18 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«Клещ может перевернуть всю вашу жизнь», - заявила исследователь паразитов и инфекций, которые они переносят. И пояснила, почему.

Во-первых, от клещей можно заразиться весьма разнообразным «ассортиментом» заболеваний. При этом есть шанс подхватить несколько болезней сразу, за один укус.

Во-вторых, паразиты могут передать человеку две жизнеугрожающие вирусные инфекции. Это клещевой энцефалит и крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), которая встречается в Южном федеральном округе. «Противовирусных препаратов для лечения этих инфекций не существует. Поэтому, можно сказать, организм оказывается с возбудителем опасного заболевания один на один. Хотя, безусловно, врачи принимают все возможные меры для облегчения симптомов», - пояснила Людмила Карань.

Другие болезни, передаваемые клещами, лечатся легче и успешнее. Но тоже тот еще подарок (см. далее). Словом, нужно принимать все меры, чтобы избежать укусов. И вот тут, как выяснилось, многие из нас заблуждаются или даже не представляют, когда паразиты могут навредить, а в каких случаях, наоборот, опасения излишни.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Первый - классический, самый распространенный. Большинство людей считают его единственным.

- Когда клещ присасывается к вашему телу (в том числе это возможно на коже головы. - Ред.), то вместе со слюной выделяет возбудителей инфекций, - напоминает эксперт. Чем дольше держится паразит, тем больше бактерий или вирусных частиц попадет в организм. А значит, выше риск, что иммунитет не справится с защитой и разовьется болезнь. Соответственно, чем быстрее обнаружен и удален клещ, тем выше шансы избежать заболевания.

Второй путь - заражение через экскременты кровососа. Чаще всего в этом «повинна» наша любовь к домашним питомцам. Клещи, которые любят присасываться к кошкам и собакам, оставляют у них на теле и шерсти продукты своей жизнедеятельности, рассказала Людмила Карань. Если хозяин погладил питомца, не помыл руки и коснулся своих слизистых - почесал в носу, потер глаза - то также может успешно доставить возбудителя инфекции к себе в организм. Некоторым микробам достаточно попасть к вам в самой микроскопической дозе, чтобы началось бурное размножение и стартовала болезнь, предупредила биолог.

Наконец, третий путь - через молоко и молочные продукты. Это угроза особенно актуальна для поклонников «всего натурального, а не химии из магазинов».

- Если инфицированный клещ присосался к козе, она заражается. И человек, выпив сырое молоко или съев сыр, приготовленный при низких температурах, серьезно рискует заболеть, - привела пример представитель НИИ эпидемиологии.

Кстати, в 2019 году ровно такая история произошла в Подмосковье. Целая семья заразилась клещевым энцефалитом от молока из-под домашней козочки. К счастью, пострадавших быстро госпитализировали, и их удалось спасти.

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От сытого клеща и покусанной собаки инфекцию не подхватишь

Нередко хозяева переживают: вдруг я возьму на руки любимого котика, погулявшего на дачном участке, и не замечу на нем присосавшегося клеща! Паразит ведь может оторваться от питомца и впиться уже в хозяина?

Такого риска нет, успокоила Людмила Карань: отвалившийся клещ повторно к новому объекту (или тому же самому) не присасывается. При этом, однако, надо иметь в виду, что в шерсти пушистого животного может бродить еще не укусивший его паразит. В таком случае клещ вполне может перебраться на человека и вцепиться в него.

В отличие от кошек для собак укус клеща крайне опасен. Пес может серьезно заболеть и погибнуть. Но хозяину свою инфекцию он не передаст никаким образом, отметила эксперт. Как защитить любимого питомца от кровососов - читайте на kp.ru.

«РЕПЕЛЛЕНТЫ РАБОТАЮТ СЛАБО, КЛЕЩ ПОЛЗАЕТ ТОЛЬКО СНИЗУ ВВЕРХ»

Неожиданные данные о мерах профилактики нападений клещей сообщила на пресс-конференции старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Центра гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

Прежде всего специалист посоветовала для эффективной защиты от паразитов использовать не репелленты (спреи, которые распыляются на открытые участки кожи и на одежду), а так называемые акарицидные средства. Последние тоже выпускаются, как правило, в виде спрея, но их нужно наносить исключительно на одежду. Причем, заранее, строго в соответствии с инструкцией. И потом подождать, пока обработанная одежда высохнет. «Акарициды убивают клеща - он отпадает через 3-5 минут после попадания на пропитанный средством материал», - пояснила Ольга Германт. Репелленты, по словам эксперта, гораздо слабее, рассчитывать на серьезную защиту с ними не приходится.

Мало кто знает, что паразиты способны передвигаться только снизу вверх и никогда не ползают в обратном направлении, рассказала Германт. Исходя из этого, нужно продумывать «антиклещевой» комплект одежды. Важно защитить ноги (заправляем брюки в закрытую обувь), плотно заправить футболку с длинным рукавом.

- Вернувшись с пикника или похода за грибами обязательно осмотрите себя, - призвала специалист. - Клещ может оказаться, в том числе, в волосах - у меня был такой случай.

ПОСЛЕ УКУСА: НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Людмила Карань перечислила симптомы как наиболее опасных, так и самых распространенных инфекций, которыми можно заразиться от клеща.

- Клещевой энцефалит.

От укуса до появления симптомов проходит в среднем неделя (самый короткий срок - 3 дня).

* Поднимается высокая температура: 38 - 39 градусов.

* Очень сильная головная боль, боли в шее.

* Тошнота, рвота.

* Появляются покраснения верхней части туловища.

* Состояние оглушения вплоть до потери сознания.

- Крымская геморрагическая лихорадка.

Инкубационный период от одного до 14 дней, чаще всего 3 - 5 дней.

* Подъем температуры.

* Головная боль.

* Кровоточивость десен

* Кровотечения из носа.

! К врачу нужно обратиться не только укушенному больному, но и контактным лицам - они должны находиться под наблюдением в течение недели.

- Боррелиоз (болезнь Лайма)

Это самая распространенная инфекция, которую можно подхватить от клещей. Инкубационный период от 2-х дней до 2-х месяцев, чаще всего - 14 дней.

* Основной симптом - эритема: пятно больше 5 см в диаметре.

* Подъем температуры.

* Головная боль.

* Боли в суставах.

- Клещевой риккетсиоз

Инкубационный период от 3 до 7 дней.

* Подъем температуры.

* Мелкая, точечная сыпь на руках, ладонях, верхней половине туловища, на ногах.

* В месте присасывания клеща может появиться черная корочка.

ВАЖНО

Это основные признаки заболеваний, которые можно увидеть после укуса клеща. Обязательно следите за их появлением у себя. Срок самонаблюдения для надежности должен составлять 2 месяца, отметила Людмила Карань. При появлении симптомов - сразу обращайтесь к врачу.

КСТАТИ

А прививаться от энцефалита уже поздно?

Регионы и даже конкретные районы, где есть риск подцепить клеща с энцефалитом, указаны на сайте Роспотребнадзора. Как пояснили специалисты ведомства, в идеале курс вакцинации должен выглядеть так: первый укол прививки - интервал не менее одного месяца - второй укол - интервал сроком 12 месяцев - третий укол. После такого курса иммунитет сохраняется в течение 3-х лет, потом достаточно раз в год ревакцинироваться одним уколом.

- Если вы еще не привиты и нужно ехать в регион, где распространены энцефалитные клещи, есть еще один вариант, - рассказала Людмила Карань. - Это ускоренный курс вакцинации, он занимает месяц до выезда в опасный очаг. Делается укол, через две недели второй и еще через две недели можете отправляться в поездку. Потом желательно сделать третью прививку спустя год, и у вас будет полный курс, обеспечивающий иммунитет на следующие 3 года.

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