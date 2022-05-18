Лазерное оружие России: Чем мы будем жарить американские спутники

Сегодня на вооружении стоит комплекс "Пересвет". Он уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1 500 км Фото: wikimedia.org

ЛАЗЕРЫ УЖЕ ВОЮЮТ НА УКРАИНЕ

О новом оружии рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Как ни странно, сделал он это не на военном совещании, а на встрече с подростками во время марафона общества «Знание». Ну да какая разница, если сведения получены, что называется, с самого верха.

- Сегодня на вооружении стоит комплекс "Пересвет". Он уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1 500 км, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения, - рассказал вице-премьер.

Еще он сообщил, что оборонщики работают над оружием с новыми физическими принципами.

- Сегодня на подходе так называемые системы вооружения на новых физических принципах. Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену в ближайшее десятилетие, - пообещал Борисов.

На Украине уже сейчас используются лазерные комплексы под названием «Задира». Они могут сбивать беспилотники на расстоянии до 5 километров. Вице-премьер заметил, что на испытаниях лазер «сжег» дрон буквально за пять секунд.

О новом оружии рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Как ни странно, сделал он это не на военном совещании, а на встрече с подростками во время марафона общества «Знание». Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Эксперт КП в оборонке, пожелавший остаться анонимным, рассказал, зачем нам вообще нужно лазерное оружие.

- Главная фишка — это стоимость выстрела. Пускать ракеты — очень дорого. Скорострельные пулеметы по типу нашей знаменитой «Шилки» - дешевле, но при частом использовании все равно дороги. А лазерный луч не стоит практически ничего. Даже Израиль собственную систему ПРО «Железный купол» доработал лазерной установкой из-за экономии. Палестинцы свои ракеты собирают из грязи и палок, а каждый обычный израильский перехватчик стоит по 50-60 тысяч долларов.

- Только источник энергии нужен, - делаю замечание.

- Точно! Именно поэтому мы вряд ли скоро увидим лазерные ружья или лазерные танки. Сложно сделать мощный источник энергии, который было бы легко таскать по полю боя. Но для охраны стратегических объектов, куда уже подведено электричество, лазеры подходят неплохо.

- Я слышал, у лазеров есть проблема с дальностью выстрела. Луч не умеет маневрировать, как ракета, а двигается строго прямо. Поэтому быстро появляется сложность с кривизной земного шара...

- С этой проблемой столкнулись еще американцы, когда на военный Boeing поставили лазер для сбивания стратегических ракет. Оказалось, что для попадания по нашей межконтинентальной ракете самолету надо находиться над территорией России. Иначе луч из самолета физически не дойдет до корпуса ракеты. Раньше боялись, что из-за атмосферы лазерный луч будет рассеиваться, но американцы не сообщали о такой проблеме. Видимо, при достаточной мощности луч способен поражать цель и на большом расстоянии.

- Получается, лазеры можно эффективно использовать только для стрельбы по воздуху или с воздуха?

- Если нужна дальность, то да. Потому что около земли мешать начинает все: деревья, холмы, пыль и так далее. А если стрелять по дронам, то препятствий гораздо меньше. Но в любом случае, лазер надо ставить повыше, чтобы улучшить его обзор и дальность.

- А при ослеплении спутников проблем вообще нет?

- В общем, да. Если стрелять строго вверх, то рассеивание атмосферы пропадает через первые же километров 10. Помех тоже никаких — главное, чтобы спутник был хотя бы примерно в стороне «Пересвета».

- Американцы, когда строили свой знаменитый стелс-корабль Zumwalt (тот, который похож на утюг), хотели поставить на него лазерное оружие. Но в итоге выбрали обычные пушки…

- Как бы это помягче сказать… Утонувший корабль — это большая проблема для военных. Для защиты и нападения можно использовать дешевые средства, а можно эффективные. Я думаю, в Пентагоне просто решили не рисковать и выбрали более проверенное оружие. Но вообще суда неплохо подходят для лазеров, особенно, если есть реактор - и место для установки имеется, и энергии много.

А КАК У НИХ

В армию США пол года назад поставили четыре опытных бронетранспортера Stryker с прототипами 50-киловаттных лазеров. Заявлено, что лазерный луч может сбивать небольшие беспилотники и даже минометные снаряды. Но как американские зенитные лазеры показывают себя в реальной службе, пока не известно.

ЧТО ЕЩЕ

В начале апреля Юрий Борисов рассказывал Владимиру Путину о перспективных разработках. Вот что еще есть у нас в разработке, кроме лазеров:

- Кинетическое оружие. В теории, принцип действия очень простой: мы разгоняем металлический снаряд до безумных скоростей, взрыв происходит за счет выделения кинетической энергии после удара. Никакие международные ограничения тут не действуют, потому что взрывчатка вообще не используется.

- Системы управления с применением искусственного интеллекта. Речь о компьютере, который собирает всю информацию с поля боя, и помогает офицеру принять оптимальное решение.

- Роботизированные комплексы. У нас уже есть два перспективных боевых робота: «Уран-9» и «Нерехта». Но пока эти беспилотные танки максимум годятся для разведки и ограниченной поддержки пехоты. В будущем их планируют сделать более универсальными. Кроме этого, масса перспектив у летающих беспилотников.