До 30 млн рублей: Правительство разрешило сочетать льготную и обычную ипотеку

Максимальный размер кредита с использованием льготной и семейной ипотеки будет увеличен до 30 млн рублей для столичных регионов и до 15 млн рублей для других субъектов Федерации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Максимальный размер кредита с использованием льготной и семейной ипотеки будет увеличен до 30 млн рублей для столичных регионов и до 15 млн рублей для других субъектов Федерации. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в среду на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мишустин напомнил, что ранее было принято решение снизить до 9% ставку льготной ипотеки с лимитом до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей - для остальных регионов (подробнее см. «Важно»). Однако этих денег хватает не всем. Чтобы люди имели возможность для маневра, правительство и разрешило «прибавлять» к льготной ипотеке обычную.

Как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, 12 млн для столичных регионов и 6 млн рублей для остальных будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке. Например, вам нужно взять в кредит 20 млн рублей в Москве. Получается, вы можете занять у банка 12 млн рублей по льготной ставке, а оставшиеся 8 млн - по «обычной» (сейчас это примерно 17%).

Программа будет действовать до конца года. Банки, которые выдают льготные ипотечные кредиты, получат компенсацию от государства.

Мишустин также рассказал, что кабмин расширяет план первоочередных мер по поддержке экономики. В нем появились еще 14 позиций.

- Большая часть направлена на поддержку бизнеса, а значит, и на сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках, возникающих из-за ухода недобросовестных партнеров, - рассказал Мишустин.

В частности, правительство упрощает для предприятий взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой.

- До двух миллиардов рублей будет повышен максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых станет действовать упрощенный порядок оформления. Речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав в отношении коммерческих организаций, - сообщил Мишустин.

Правительство также приняло решение облегчить торговым сетям покупку долей в компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками. Сейчас действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% на определенной территории. Кабмин приостанавливает это ограничение до начала следующего года. В правительстве считают, что это позволит упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, а также сохранить коллективы компаний, в случае если иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в нашей стране.

Условия льготной и семейной ипотеки

Льготная

Купить по этой программе можно только новостройку, и договор должен быть заключен с застройщиком. Можно также взять кредит на строительство частного дома. Но в этом случае строительство должен вести проверенный подрядчик из утвержденного банком списка.

Ставка: 9%.

Первоначальный взнос: от 15%

Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для остальных регионов.

Действует до конца 2022 года.

Семейная

На нее могут рассчитывать семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети. Либо есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить квартиру в новостройке или построить индивидуальный жилой дом - но, опять же, при условии, что этим будет заниматься подрядчик из утвержденного списка.

Ставка: 6% годовых

Первоначальный взнос: от 15%

Максимальная сумма: 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Действует до 31 декабря 2023 года.