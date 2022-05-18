Захарова сообщила, что деятельность американцев велась в интересах военного ведомства США Фото: Иван МАКЕЕВ

На брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова представила новые свидетельства работы на Украине биолабораторий США, которые, по ее словам, "способны повергнуть в шок".

Захарова сообщила, что деятельность американцев велась в интересах военного ведомства США под эгидой Агентства по уменьшению военных угроз при Пентагоне. Исследования опаснейших патогенов осуществлялись одновременно в 30 украинских лабораториях, размещенных в 14 населенных пунктах Украины. Правовые основы этих исследований были согласованы между Пентагоном и Минобороны, а также Минздравом Украины. Контроль за работами осуществляли эксперты по биологическому оружию - граждане США, обладающие дипломатическим иммунитетом, которые прибыли в страну в 2014 году после того, как на Украине произошел госпереворот. За прошедший период на проведение исследований было выделено 1,5 миллиардов долларов.

В лабораториях проводились исследования штаммов чумы, сибирской язвы, холеры и других опаснейших заболеваний, отрабатывались методики синтезирования биологических структур. Вся информация о результатах этой деятельности (включая готовые образцы штаммов) направлялась в США - в учреждения, ранее являвшиеся объектами по созданию биологического оружия. Сейчас в самих Соединенных Штатах проведение таких опасных работ законодательно запрещено.

После начала специальной военной операции ВС России на Украине американцами и Киевом 25 февраля был отдан приказ об экстренном уничтожении коллекций патогенов. Были уничтожены сотни емкостей с опаснейшим содержимым (только во Львове утилизировали 233 таких емкости). Однако в спешке уничтожить удалось не все. В Мариуполе был оборудован региональный центр для сбора и паспортизации данных о штаммах холеры. На Донбассе обнаружены поставленные туда в 2020 году две мобильные лаборатории.

Девятого марта в Херсоне обнаружены три беспилотных летательных аппарата с емкостями для распыления вирусов. Позднее в районе Каховки найдено еще 10 таких беспилотников, включая турецкие "Байрактары".

По словам Захаровой, особое внимание уделялось исследованиям влияния эпидемий особой разновидности птичьего гриппа (летальность которого для человека составляет 50 процентов). С этой целью изучались маршруты миграции птиц, летучих мышей и рептилий между странами Восточной Европы, Украиной и Россией. Кураторами исследований являлась группа американских специалистов при посольстве США в Киеве.

Особое негодование вызывает то обстоятельство, что к экспериментам с патогенами привлекались граждане Украины, включая военнослужащих и пациентов больниц. В результате исследований в Харьковской лаборатории погибли не менее 20 военных, около 200 были госпитализированы. Эксперименты над людьми проводились в больнице № 3 г. Харькова, психиатрической больнице № 1 Харьковской области и других медучреждениях. При этом такие эксперименты осуществлялись в основном на представителях славянского этноса.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что, согласно полученным данным, в 2020 году в ряде районов ЛНР была проведена операция по искусственному заражению людей тяжелой формой туберкулеза с помощью завезенных туда специально обработанных фальшивых денежных купюр. Это, кстати, объясняет то обстоятельство, что в странах ЕС у мигрантов с Украины помимо теста на КОВИД почему-то требуют обязательно сдать анализ на наличие туберкулеза.

В руки российских компетентных органов также попали распоряжения со стороны киевских властей в случае вспышки заболеваний, изучавшихся в лабораториях, "свалить вину" на российских военных, которые якобы "разрушили огнем медицинские научные центры".

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