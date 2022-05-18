Российская дочка Google собралась банкротиться: запретят ли россиянам гуглить

Российская дочка Google объявила о том, что собирается подавать заявление о банкротстве. Фото: Shutterstock

Российская дочка Google объявила о том, что собирается подавать заявление о банкротстве. Как говорится в уведомлении, компания с 22 марта испытывает проблемы, из-за которых больше не может исполнять свои финансовые обязательства.

История вопроса такая. По иску Роскомнадзора на российское представительство Google был наложен штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей (5% от годовой выручки за 2020 год) — за то, что не удалили запрещенный в России контент с YouTube (Google его владелец). Компания должна была выплатить штраф до 19 марта, но этого не сделала. И на нее завели дело о принудительном взыскании суммы, в связи с чем арестовали счет. Кроме Роскомнадзора, иски против российской дочки Google подали ряд отечественных СМИ, чьи аккаунты на YouTube были заблокированы.

Как объясняют в представительстве, из-за ареста счета компания не может выполнять свои финансовые обязательства, в том числе поддерживать дальше работу российского офиса и платить зарплату российским сотрудникам. Бесплатные сервисы от Google — поисковик, почта Gmail, Google карты и Google документы, Google Play и т. п., а также видеохостинг YouTube — как утверждают в компании, будут доступны россиянам и дальше.

По словам экспертов, коммерческую деятельность в России Google начал сворачивать еще в марте. Платными сервисами, включая Google Pay, россияне и так уже пользоваться не могут, рекламная деятельность и продвижение не ведутся, сотрудников в России осталось немного — желающим продолжить работу еще в начале весны предложили сменить место жительства.

Так что жест с банкротством ООО «Гугл», которое в России в основном занималось рекламой и продвижением, выглядит логичным продолжением этой стратегии.

Но у обычных интернет-пользователей остаются вопросы практического плана. Google пока обещает не лишать россиян своих бесплатных сервисов, включая поисковик, почту и популярные сервисы совместной работы над документами — всем этим пользуются миллионы человек. Но с начала этого года в России действует закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. По нему, эти самые гиганты, работающие в России, обязаны иметь здесь представительство. Не будет ли нынешний демарш с банкротством поводом для блокировки сервисов гугла?

- Строго говоря, банкротство и закрытие компании — не одно и то же. Первое вовсе не обязательно означает второе, - объясняет генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. - Кроме того, на период, пока идет процедура банкротства, компания освобождается от исполнения ряда требований законодательства. Это общий принцип. Поэтому, как минимум, в ближайшие полгода вряд ли стоит ждать каких-то дополнительных санкций по отношению к «Гуглу» еще и за несоблюдение законодательства о «приземлении». В перспективе этот вопрос, конечно, может возникнуть. Но тут надо понимать, что на гугловские сервисы очень сильно завязана операционная система Android (на ней работает большая часть сотовых телефонов и планшетов — Ред.) — крайне сложно отделить одно от другого. Поэтому их блокировка по инициативе российской стороны мне кажется маловероятной.