Джереми Кларксон опасается каннибализма из-за кризиса: «Мир мчится в яму голода, нищеты и смерти»

Джереми Кларксон опасается каннибализма в связи с глобальным продовольственным кризисом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный английский журналист Джереми Кларксон, который раньше вел автошоу «Top Gear», пока его не уволили за драку с продюсером, опубликовал недавно в своей колонке на сайте газеты «Таймс» пронзительный материал под заголовком «Почему фермер Кларксон не может спать из-за глобального продовольственного кризиса». В ней британец поделился своими мыслями о том, что ждет Британию в не слишком светлом будущем, где еды очень мало.

Kp.ru решила привести некоторые отрывки из этого опуса.

ПО ПУТИ В ЯМУ ГОЛОДА

Я склонен идти по жизни с позитивным настроем, что в конце все будет хорошо. Да, каждые 20 минут нам говорят, что скоро Земля превратится в огненные руины, где не смогут жить даже бактерии, но я продолжаю водить семь автомобилей, шесть из которых с двигателями V8, потому что считаю, что в самый последний момент какой-нибудь ученый из Мюнхена изобретет гигантский космический пылесос, который высосет весь ненужный углекислый газ из атмосферы, и снова сделает все нормальным.

У меня было такое же отношение к коронавирусу. Конечно он не сотрет нас с лица земли, ведь где-нибудь в Германии будет ученый в комнате, полной пробирок, который изобретет вакцину. Так и произошло.

Финансовый крах 2008 года? Да, тогда я немного поволновался, думая, что все мои сбережения будут потеряны. Но потом была политика количественного смягчения, сделка с Китаем, и к концу весны 2009 года все было нормально.

Однако этот украинский кризис вызывает у меня приступ отчаяния. Я претендую на роль эксперта в геополитике не больше, чем я претендую на роль фермера, но я действительно думаю, что теперь мир мчится по хорошо смазанной горке в яму голода, нищеты и смерти.

БЕРЕГИСЬ, СОСЕД

Политики говорят, что «наблюдают за ситуацией», а это значит, что они вообще ничего не предпринимают, но однажды им придется что-то сделать, потому что, если без тепла, одежды и даже секса люди еще жить могут, то без еды уже нет. Голод заставляет людей есть своих соседей.

ПРИВЕТ МИГРАНТАМ

Так что же делать, если вы находитесь в Африке или на Ближнем Востоке, и, если на то пошло, там буквально нет зерна? Ждать, пока Мидж Юр (шотландский музыкант, известный своей благотворительности — прим. «КП») включит свою Нокию и позвонит Бобу Гелдофу (еще один музыкант, помогающий Африке — прим. «КП»)? Нет, вы возьмете пожитки и переедете в единственную близкую «тихую гавань»: в Европу. В последние годы мы видели много миграций, но я подозреваю, что скоро мы поймем, что то, что у нас было до сих пор, было лишь тоненькой струйкой.

Итак, улицы Европы будут заполнены голодными и отчаявшимися иммигрантами, требующими от правительства 40 фунтов в неделю и обнаруживающими, что этого недостаточно даже для буханки хлеба. Добавьте их к бедным коренным народам, которым надоело выбирать между обогревом дома и едой, и тогда все рискует стать действительно страшным.

Принц Чарльз скажет вам, что причиной «арабской весны» стало глобальное потепление. Косвенно он, может быть и прав, но прямой причиной стал внезапный скачок цен на продовольствие. И мир все еще ощущает последствия этого десять лет спустя.

На этот раз будет хуже. И тогда мы получим правые партии, выступающие против мигрантов и обвиняющие ЕС, что приведет к расколу Европы, а затем будет разрушен последний в мире бастион либерализма, здравого смысла и порядочности.

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Кстати, сам Кларксон известен еще и тем, что сократил потребление еды, чтобы похудеть. Для этого он сидел на специальной диете королевы Елизаветы II.