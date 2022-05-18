Анастасия Волочкова рассказала про нового возлюбленного: мужчина со своим самолетом, яхтой и футбольным клубом

Артистка выкладывает в соцсетях свои шпагаты и фото в объятиях незнакомца Фото: Личный архив

За последние полгода у Анастасии Волочковой сменился не один кавалер. Сейчас же балерина улетела в Турцию с новым поклонником. Артистка выкладывает в соцсетях свои шпагаты и фото в объятиях незнакомца.

-Давайте уметь радоваться друг за друга. Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа. Но и скрывать моей радости не стану, - написала в Телеграме балерина. - Это моя личная жизнь, любовь и радость и отдых в объятиях любимого. Меня встретили с цветами, радостью, любовью!

- Порадуйтесь за меня. Если хватит сил. На этот раз мужчина со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищен. А я его силой. И красотой во всем! - заинтриговала 46-летняя звезда.

Анастасия Волочкова рассказала про нового возлюбленного Фото: Личный Архив

На вопрос kp.ru, мол, кто же этот таинственный незнакомец, Настя ответила загадочно.

-Он иностранец,-рассказала «КП» Анастасия Волочкова.- Моему новому поклоннику 39 лет. Можно сказать, это курортный роман. Но это тот случай, когда не я везу на отдых мужчину, а он меня пригласил и все организовал. Мой бывший Олег чуть ревнует, конечно. Но мы с Олегом остались друзьями, он меня поддерживает. Есть и другие мужчины рядом со мной. И со всеми я в дружбе и согласии. Я свободна, мое сердце не занято, поэтому имею право отдыхать, с кем захочу. И как хочу. Я надеюсь, вы ещё все погуляете на моей свадьбе. Но для этого мне надо встретить достойного мужчину. И сильного. По характеру он должен быть, как две Волочковой, - шутит артистка.

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