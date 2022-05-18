Совбез РФ: Сеть биолабораторий США по всему миру включает свыше 400 объектов

Секретарь Совбеза Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мере продвижения специальной военной операции на Украине многие задаются вопросами: какими будут контуры нового мира, как Москва будет бороться с появляющимися в последнее время угрозами? Чтобы объяснить позицию руководства РФ в столице впервые состоялась встреча руководства аппарата Совбеза России с 96 иностранными послами, на которой обсуждались актуальные международные проблемы, такие как гибридные угрозы, терроризм, закрытые биолаборатории, неонацизм, а также информационная безопасность.

- На фоне становления новых центров силы в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных стран утратить свое геополитическое доминирование. Именно эти государства, не считаясь с интересами других, пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности… В этих условиях страны, действительно стремящиеся к обеспечению стабильности в интересах всей планеты, включая Россию, предлагают выработать мирную, безопасную, открытую, основанную на сотрудничестве объединительную повестку, направленную в конечном итоге на социально-экономическое развитие государств, повышение благосостояния населяющих их народов и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности, - отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Значительная часть встречи была посвящена разъяснению позиции России по поводу специальной военной операции на Украине. Как заметил заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, «в Киеве стремятся убедить зарубежную общественность и самих себя в отсутствии неонацистских проявлений на Украине». По оценке Нургалиева, «в украинском и западном информационном пространстве развернута беспрецедентная антироссийская истерия, массово дискриминируются и блокируются российские СМИ, «зачищаются» социальные сети, чтобы лишить Россию возможности доносить свою точку зрения, излагать правду».

Важным аспектов встречи стало обсуждение угроз, исходящих от террористов и НВФ. Как подчеркнул заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков, сейчас преступники стремятся «к обладанию современными высокотехнологичными видами вооружений для использования при совершении террористических акций», при том, что США и НАТО «наращивают бесперебойные поставки такого вооружения в горячие точки по всему миру, не задумываясь о последствиях: Ирак, Афганистан, Сирия, а теперь и Украина.»

- Политическое руководство отдельных технологически развитых государств явно злоупотребляет своим доминирующим влиянием на ведущие IT-компании и цензурой в глобальном информационном пространстве для продвижения своих геополитических интересов. Использование ими в этих целях откровенных экстремистов создает для террористов благодатную почву и дополнительные возможности по онлайн-радикализации, негативному информационно-психологическому воздействию на целые государства и народы, провоцированию межнациональных, межконфессиональных и военных конфликтов. Сегодня это оружие активно применяется против РФ,- отметил Коков.

Нашла свое отражение и такая «модная» тема как информационная безопасность. Замсекретаря Совбеза Олег Храмов подчеркнул, что «США не готовы к консолидации усилий для достижения стратегической цели – формирования глобальной системы обеспечения информационной безопасности и ее правовой основы в виде соответствующей конвенции, к принятию которой призывают Россия и ее союзники».

- Но Россия предлагает идти другим путем, исповедует другие подходы, которые разделяют наши союзники и ближайшие партнеры. Мы заинтересованы в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами. Готовы к практическому взаимодействию для совместной борьбы с нарастающими угрозами в информационной сфере, - заявил Храмов.

Особенно волновала всех собравшихся тема биолабораторий, размещаемых Вашингтоном за границей. «Все исследования Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки, и сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества, - отметил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. – Я имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США, военные и гражданские, создаваемые по всему миру, ведь, по нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов.»

- На Украине, пожалуй, не осталось ни одного крупного научного учреждения, которое не получало бы круглые суммы от американцев и европейцев, проводя для них те или иные исследования. У Украины нет своих НИОКР, так как почти вся научная и исследовательская деятельность производится в интересах западных кураторов и по одобренным Вашингтоном программам. Поскольку биологические и бактериологические эксперименты – это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им «не жалко» – и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой «приверженности ценностям НАТО», - рассказал Венедиктов.

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