Видео с пленными с "Азовстали" в больнице показало Минобороны

Сейчас более 80 человек находящиеся на лечении в больнице Новоазовска

Минобороны России показало кадры оказания медицинской помощи пленным украинским военнослужащим вышедшим с «Азовстали» 16 и 17 мая. Сейчас более 80 человек находящиеся на лечении в больнице Новоазовска.

Напомним, за прошедшие сутки из подвалов «Азовстали» сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждался в стационарном лечении.

- Отношение нормальное, никакого психологического воздействия на меня не оказывают, отношение хорошее. Осмотрели всего, кормят, - заявил на видео военнопленный ВСУ Виктор Шапошников.

Мнение Шапошникова разделяет сосед по больничной палате военнопленный Нацгвардии Украины Даниил Жученко: «Отношение отличное, попал с осколочным ранением, порвано сухожилие на ноге. Потребуется реабилитация около полугода».

Отметим, что военнопленные находятся под усиленной охраной милиции Донецкой Народной Республики, каждого украинского военнослужащего в ближайшее время допросит следователь СК России.

Отметим, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки были окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее в военном ведомстве уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе велись на шести иностранных языках.

С началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемников из 63 государств.

Но в результате боевых действий их численность снизилась до 4877 человек.

В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено более 1035 иностранных наемников. Еще более 900 наемников отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны.