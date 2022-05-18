«И снова угроза дефолта»: Почему США никак не хотят принимать у нас платежи по долгам

Многие американские пенсионные и инвестиционные фонды хранили часть денег в наших гособлигациях Фото: REUTERS

На этот раз речь идет о лицензии OFAC. Ее выдает Минфин США. Она разрешает получать платежи по суверенным ценным бумагам других государств. Для России эта лицензия действует до 25 мая, а уже 27 мая нам нужно провести очередной платеж по нашим внешним долгам. Без лицензии это не получится сделать юридически. Как передают источники агентства Bloomberg, в администрации Джо Байдена предлагают не продлевать этот документ – и тем самым спровоцировать в России дефолт.

Подобная ситуация уже была в конце апреля.

- Соединенные Штаты нас хотят загнать в ловушку технического дефолта. Это когда у нас в принципе ресурсы есть, но есть препятствия, при которых мы не можем использовать их, чтобы расплатиться по внешним долгам, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

По его словам, никаких реальных последствий для нас это не несет. Золотовалютные резервы у нас есть. Платить по своим долгам мы не отказываемся. Причем даже готовы это делать в долларах. В конце апреля Минфин заплатил по двум выпускам наших облигаций именно в американской валюте. Тогда платеж прошел. Хотя американцы тоже пугали дефолтом.

- В погашении долгов не столько мы заинтересованы, сколько те, кто выплаты по этим долгам должен получить. И самое главное - дефолт не означает, что к нам придут и пустят с молотка наши предприятия или другие активы. Это означает одну простую вещь – нам будет очень сложно занимать деньги за рубежом. Ну и что? У нас есть свои ресурсы для того, чтобы вести дела внутри страны, и есть другие рынки, которые ориентируются на другие рейтинги и на другие оценки, - считает Михаил Беляев.

По его мнению, до реального дефолта дело не дойдет. Против этого взбунтуются получатели этих денег. Например, американские пенсионные и инвестиционные фонды, которые хранили часть денег в наших гособлигациях.

- Никто не любит терять свои деньги. И американцы, наверное, в первых рядах. Они окажут давление на свое правительство, принимающее решение. Это политические танцы с бубнами, попытка надуть щеки и повысить свой международный авторитет. Дело кончится тем, что 26 мая нам разрешат совершить платеж. Вот и все, - считает Беляев.

Напомним, дефолт означает неплатежеспособность страны. Простая аналогия: заемщик не смог расплатиться по ипотеке. Чтобы вернуть себе долг, кредитор забирает у него квартиру и продает ее на торгах. Другие банки после этого вряд ли будут с радостью кредитовать такого заемщика. Ведь он «нищеброд»! Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта обесценивается, цены растут.

На этот раз большинство экспертов считают, что ни для нашей экономики, ни для наших кошельков от объявления такого странного дефолта ничего не изменится. Получается, нынешний дефолт (если он случится) - не совсем настоящий. Это формальность, которая ничего, по большому счету, не изменит. Ни гиперинфляции, ни девальвации, ни повального банкротства банков у нас из-за этого не случится. Экономика находится в куда более стабильном состоянии, чем 24 года назад. Профицит у бюджета есть (плюс 1,5 трлн рублей за четыре месяца), резервы большие ($300 млрд, которые нам удалось сохранить), долгов мало ($70 млрд). Но главное - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже происходит и без всякого дефолта.

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