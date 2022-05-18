Против оскандалившегося Максима Галкина выдвинули чудовищное обвинение

Максим Галкин лишил Россию Аллы Пугачевой и оказывает давление на пожилую женщину Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Певец Данко внезапно ополчился на Максима Галкина. Сначала бросивший больного ребенка артист в весьма нелестных формах высказался о шоумене. После чего и вовсе выступил с чудовищным обвинением в адрес пятого мужа Аллы Пугачевой.

Певец Данко считает, что Максим Галкин лишил Россию Аллы Пугачевой и оказывает давление на пожилую женщину. Артист заявил, что Примадонна стала бледной тенью шоумена. По его словам, нынешний муж Аллы Борисовны "просто уничтожил ее".

"Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит «наше все». И я уверен, что эти решения, - это его мнение. Мне кажется, Алла Борисовна в плену у Галкина", - цитирует Данко Teleprogramma.pro.

При этом Данко отмечает, что в семейном плане Пугачева действительно расцвела подле Галкина. "Все-таки у нее муж и дети, но ту Пугачеву, которую мы раньше знали, Галкин уничтожил. Ни песен новых, ничего. Она превратилась в его тень. Супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Ее надо освобождать от Галкина", - раздухарился вокалист.

Стоит отметить, что Пугачева и Галкин уже три месяца живут в Израиле. Телеведущий Евгений Попов считает, что юмористу можно и дальше оставаться на чужбине, а вот Алле Борисовне хорошо бы вернуться в обратно в Россию. "Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние - Пугачеву - верните!" - заявил муж Ольги Скабеевой.