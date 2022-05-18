Минобороны: СБУ готовит на Донбассе очередную провокацию по «бучинскому» сценарию

Киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает детально фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также вопиющие по своей жестокости провокации против собственного народа.

В Национальный центр управления обороной России стекается информация от российской разведки, мирных граждан Украины и даже от СБУ. Сопоставляя эти данные, можно с большой долей вероятности узнать реальную обстановку и предупредить общественность о подготовке киевским режимом новой провокации.

Вот новые сведения, которыми поделился на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

- «По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по «бучинскому» сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании поликлиники № 2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

- «В Подольске Одесской области в областной клинической больницы оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия»,

- «В Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната № 2 на улице Леси Украинки подразделениями ВСУ оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом, персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве «живого щита».

- Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов, стали «наследниками» нацистов периода Великой Отечественной войны. Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения, - заявил журналистам Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, «по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества, а также лицемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не замечать преступления украинских неонацистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях.

- По имеющейся информации, 18 мая 2022 года село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего 1 человек пострадал, имеются разрушения. Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляно село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам ВСУ, что получило реакцию следственных органов.

Следователи СК России установят обстоятельства всех перечисленных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 212 человек, в том числе 2 004 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 342 926 человек, из которых 227 896 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 182 362 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 076 за прошедшие сутки.

- В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.

- За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 109 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 034 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины.

- Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки – 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог. Обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 3 923.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

- Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 728,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 022 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки одна – в Донецкой Народной Республике, в ходе которой мирному населению передано 136 тонн гуманитарной помощи.