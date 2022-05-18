Барановская, МакSим и Бородина пришли на «Жару» с новыми мужчинами

Юлия Барановская с блогером Димой Масленниковым. Фото — пресс-служба премии

На 5-й музыкальной премии «Жара Music Awards» в этот раз было много не только музыки, но и новых мужчин рядом со звездами. Артистки проводили время в компании новых спутников. Узнали, что за мужчины крутились рядом со знаменитостями.

МакSим сейчас в отличной форме. Певица восстановилась после болезни, прошла курс реабилитации, много занимается спортом – выглядит лучше и моложе, чем пять лет назад. Однако Марина все еще переживает за фото на красной дорожке. Волновалась: то накидывала пиджак на плечи, то снимала… Всюду рядом с певицей был молодой мужчина: фанатки снимали пару, чтобы найти и вычислить кавалера своего кумира. Можно не искать: мы узнали – это новый помощник МакSим. Поэтому мужчина следовал за звездой как тень: и телефон держал, и вещи, и помогал во всем. Но связывают эту парочку только рабочие отношения. Вот и с Егором Кридом Марина успела пообниматься на сцене – но и здесь ничего личного только бизнес. Сердце звезды пока свободно.

Весь вечер от МакSим не отходил вот этот молодой мужчина Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Егор Крид весь вечер не афишировал свои отношения, а уехал с мероприятия не один. После полуночи, когда церемония награждения закончилась в машину к Егору села певица Клава Кока. Говорят, что музыканты встречаются с осени прошлого года. Но нам Клава на «Жаре» сказала, как отрезала: «Я – холостячка».

Егор Крид обнимал певицу МакSим по-дружески. Фото — пресс-служба премии

Лариса Долина пришла на премию с коллегой Андреем Лобжанидзе (Давинчи). Андрей младше Ларисы на 33 года, поэтому в соцсетях уже предположили, что новая прическа Долиной не случайна – а чтобы соответствовать молодому спутнику. Мы выяснили, что Долину и Лобжанидзе связывает только работа – спели вместе трек «Мурашки по коже». Никакого романа после этого не случилось. У Андрея есть жена и двое детей. Но смотрятся Лариса и Андрей вместе шикарно.

Лариса Долина пришла с молодым музыкантом и с молодежной прической Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Бородина в разводе, а приглашения на интересные мероприятия по-прежнему получает на двух человек. Поэтому на «Жару» ведущая «Дома-2» привела с собой близкого друга. Пару хрупкой брюнетке составил звездный визажист и владелец салонов красоты Сердар Камбаров. Сердар женат, а с Ксенией они подружились, благодаря совместной работе на телешоу «Перезагрузка». Камбарова считают одним из самых крутых визажистов в стране – он умеет делать из звезд супермоделей. К примеру, Сердар часто красит на мероприятия Ксению Собчак. Судя по идеальному макияжу Бородиной – на премию «Жара» ее собирал маэстро Камбаров. На красной дорожке пара позировали вместе, за столиком в зале перешептывались и обнимались – дружески, но этого было достаточно, чтобы подписать их снимки «Ксения Бородина с новым спутником».

Ксения Бородина вывела в свет самого дорого визажиста страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская в начале вера шутила по поводу того, что ей раз в полгода приписывают роман с новым звездным мужчиной. Вот и на вопрос коллеги: почему она так молодо выглядит, ответила в шутку: «Пью кровь молодых мужчин – Егора Крида!» Крида телеведущей Барановской тоже записывали в женихи. Вообще Егора к кому-то только не приписывали… К концу мероприятия у Барановской появилась идея – она решила всех разыграть. Юлия обнималась и позировала с привлекательным молодым мужчиной. Пара смеялась, обнималась. Оказалось, что это не новый бойфренд. На фото с Барановской ее новый соведущий на «Жаре» - Дима Масленников. 27-летний Масленников – холостяк импозантный и кавалер завидный: телеведущий, музыкант и видеоблогер. Пару лет назад его даже называли «самым красивым блогером», приписывали роман с певицей Клавой Кокой. В общем, коллеги обсудили и вынесли вердикт: Барановской этот кавалер может подойти — Юлия уже созрела для семейной жизни и Масленникову пора остепенимся. Маловероятно, но — «невозможное возможно» как поет победитель «Жары» в номинации «Лучший певец» Дима Билан.