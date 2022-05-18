Константин Хабенский высказался о запрете российской культуры

Константин Хабенский высказался по поводу самой популярной нынче темы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новоиспеченный худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский высказался по поводу самой популярной нынче темы — повсеместной отмены русской культуры.

Народный артист выступил на форуме «Новые горизонты. Роль России в мире» и подчеркнул, что едва ли удастся пустить нашу культуру под нож, ведь на ней построена в том числе и европейская культура.

— Чехов, Достоевский, Чайковский — кого еще хотят отменить? — сказал Хабенский. — Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально...но отменить практически невозможно.

Невозможно, но очень хочется. Как мы помним, в последнее время из всех европейских опер были уволены все российские артисты. Виллу Сергея Рахманинова в Швейцарии передали на баланс государства. Картины русских авангардистов надо было с боем возвращать из Южной Кореи, а оперы Петра Чайковского исключают из программ международных фестивалей.