За трое суток сложили оружие 959 боевиков Фото: REUTERS

В «Азовстали» сдались около тысячи боевиков

За минувшие сутки в плен сдались 694 боевика в районе «Азовсталь», по данным Минобороны России. А всего за трое суток сложили оружие 959 боевиков. Среди них около 80 раненых (жены «азовцев» на встрече с Папой Римским говорили о 600 «трехсотых» в бункерах). Все раненые помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики. Судя по видео, которое представило российское оборонное ведомство, пострадавшие в боях националисты накормлены-напоены, получают все необходимое лечение и с изумлением отмечают, что их не только не пытают, а совсем даже наоборот. Если бы еще этих героев шапито, получающих от России полный кошт, показали почтеннейшей публике в Киеве, Львове и Виннице – цены бы им не было.

В Белгородской области повреждена ЛЭП

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, сообщил, что в районе села Безымено пострадала линия электропередачи - в результате обстрела со стороны Украины. Вот что заявил губернатор Гладков: «Нарушена линия электропередачи, утром начали восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла».

«Терминатор» с востока пришел и всех напугал

На территории незалежной в рамках спецоперации подразделения ВС РФ задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор». БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов». Эффективные действия «терминаторов» позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Как уже показал опыт боевых действий на Украине, такие машины в танковых подразделениях повышают их боевую устойчивость. Если бы в Киеве заранее знали, что «терминатор» - за нас, они бы уже сидели правительством в варшавском изгнании.

Кто запугивал жителей освобожденных территорий

Ян Гагин, советник главы правительства ДНР, заявил, что немалое число жителей очищенных от неонацистов территорий Донецкой народной республики довольно сильно запуганы украинскими националистами. Так и сказал: «Люди на освобожденных территориях напуганы. Они не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе оттого, что военнослужащие Украины еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения». По его словам, люди в этих районах рассказывали, что перед своим уходом представители ВСУ и нацбатов «просто грабили их, как только возможно». Ну «воинам света» надо же чем-то поддерживать свои источники сияния!

На юге Сибири задержан украинский националист

ФСБ сообщила о том, что в Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов. Он успел повредить две опоры ЛЭП, из-за чего произошло временное отключение электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и диверсия. А в доме, где жил негодник, обнаружены бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с повреждённых ЛЭП, два пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерово, и записи, подтверждающие совершение им диверсий. То есть этот герой думал, что если в Сибири погаснет свет, то где-тот в Киеве станет светлее?

Американцы пытаются вывезти украинскую пшеницу и кукурузу

CNN сообщает, что администрация Байдена вместе со странами Европы корпит над маршрутами вывоза пшеницы и кукурузы из незалежной - для дальнейших поставок на мировые рынки. По данным американских журналистов, есть варианты с перевозками по морю, воздуху и железной дороге. Они прорабатываются вне зависимости от позиции России. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие два дня обсудит эту тему на министерской встрече по вопросам продовольственной безопасности на площадке ООН в Нью-Йорке. 19 мая на открытых дебатах Совбеза ООН по вопросам продовольственной безопасности ожидается выступление Генсека ООН Антониу Гутерриша и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. Есть предположение, что в грядущем мировом голоде будет обвинена одна, всем известная страна. Которая, правда, готова собрать рекордный урожай. А там уже посмотрим на ваше поведение.

Кулеба разгневался на Кристину

Дмитрий Кулеба, печально известный всему миру глава украинского МИДа, провел жесткий разговор по поставкам оружия из Германии с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. Вот что написала немецкая Welt: «Кулеба требовал от Берлина как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Киева или признать, что тема снята с повестки. Разговор был трудный. Кулеба вышел из себя». В апреле немцы пообещали незалежной поставку систем Gepard. Но поставки не осуществляются из-за отсутствия боеприпасов. Швейцария, где они производятся, отказывается от экспорта, ссылаясь на нейтралитет в международных конфликтах. Гнев Киева страшен, Днепр и Эльба вышли из берегов.

Запорожье переходит на рубли

Марат Хуснуллин, российский вице-премьер, приехав в Запорожскую область заявил, что прибыл в Мелитополь, чтобы оказать помощь в сотрудничестве региона с Россией. Так и сказал: «Перспектива региона – работать в нашей дружной российской семье. Я приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции». Вице-премьер заявил, что на всех освобожденных территориях Украины будут вводить максимальный оборот рубля: «В Запорожской области жители в мае получат пенсии и зарплаты в рублях». Восстановление освобожденных территорий возьмет на себя Москва: «Дороги, которые связывают освобожденные территории Украины с Россией, мы приведем в порядок». Говоря о будущем Запорожской АЭС, Хуснуллин заявил: «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать– будет работать на Россию». Где-то вздрогнул весь 95-й квартал.

«Азовсталь» сравняют с землей

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что комбинат «Азовсталь» будет снесён, а вот завод Ильича - восстановлен. На месте бывшего гиганта металлургии планируют сделать парковую зону или технопарк. По данным Пушилина, не менее двух третей домов в Мариуполе не подлежат восстановлению. Как полагает руководитель ДНР, Мариуполь будут восстанавливать как курортный город – жемчужину Северного Приазовья.

Зеленский продляет военное положение

Шестой президент Украины предложил продлить военное положение на территории, которую он контролирует, начиная с 25 мая. По законопроекту, внесённому в Верховную Раду, военное положение и всеобщую мобилизацию украинский лидер предлагает продлить ещё на три месяца. Военное положение на самостийной территории, которая сужается как шагреневая кожа, было введено 24 февраля этого года. Не наигрался кто-то в солдатики в детстве.

Что Польша отгрызет у незалежной

Владимир Мединский, помощник президента РФ, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», предположил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. «Зная историю, я не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраинские земли», — заявил Мединский. Ранее проходила информация о том, что на востоке Польши сконцентрированы подразделения, которые готовы войти в ряд приграничных областей незалежной «для обеспечения безопасности». Где-то мы уже такое слышали.