Отчаявшаяся Дана Борисова жалуется на отсутствие денег и работы соседям и продавцам в магазине

Дана настолько отчаялась, что изливает душу почти каждому встречному Фото: Личный архив

Телеведущая Дана Борисова, признававшая, что тяжело болеет наркоманией, выложила в соцсетях видеоролик, в котором призналась в бедственном положении. Некогда ведущая шоу «Армейский магазин» перестала получать предложения по работе. Дошло до того, что Борисова стала участвовать во фрик-боях специальных шоу в Youtube, чтобы заработать хоть что-то (до этого в этот бизнес «нырнули» Отар Кушанашвили, Никита Пресняков, Никита Джигурда и другие). В итоге Дана настолько отчаялась, что изливает душу почти каждому встречному.

Фото: соцсети

— Я сегодня пожаловалась абсолютно всем, даже соседкам и продавцам в магазине, — сообщила подписчикам Дана. — Безумно плохо без съемок! Финансово тяжело! Но Бог услышал мои молитвы: мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале. И она пригласила меня на съемки.

Скорее всего, речь идет о шоу «Пусть говорят», куда Борисову очень часто приглашал Андрей Малахов. Он же в 2017 году, когда стало известно о наркотической зависимости Даны, организовал выезд звезды на реабилитацию в Таиланд.

После откровенного признания Борисова ответила на вопрос подписчиков о зарплатах в телешоу. И признала, что эксперты некоторых программ получают от 15 до 30 тысяч рублей.

Фото: соцсети

О том, что приостановленное шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала ранее сообщила Анастасия Волочкова, опубликовавшая в телеграм-канале фото из студии с Дмитрием Борисовым (заменил Андрея Малахова на посту ведущего).