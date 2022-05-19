Военная спецоперация на Украине 19 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 мая 2022 года.

Будущее Херсонской и Запорожской областей - быть вместе с Крымом в границах одной страны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он отметил, что юридический способ достижения цели – "это не мои полномочия".

Запорожская АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, если страна готова принимать ее и оплачивать, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его мнению, атомная станция будет функционировать в российской электросети, все рабочие места сохранятся. Также он добавил, что атомная электроэнергия является одной из самых дешевых, чем объясняется ее конкурентоспособность.

Западные страны никогда не воспринимали Украину в качестве суверенного государства и моделировали ее повестку "под себя", используя инструменты вмешательства во внутренние процессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что после распада СССР Россия установила межгосударственные отношения с Украиной и "предпринимала все" для того, чтобы соблюдать ее суверенитет.