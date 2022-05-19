Почему после ковида кофе пахнет старыми тряпками, а свежее мясо - тухлыми яйцами

Попадая в наш организм, коронавирус поражает клетки, поддерживающие и питающие респираторно-обонятельные нейроны Фото: Shutterstock

«Не могу пить кофе - стал пахнуть грязными носками», «от свежего мяса теперь запах, как от тухлых яиц», «из моей жизни исчезли любимые ароматы, вся еда стала безвкусной» - таких жалоб в соцсетях по-прежнему море. Ковид проходит, но его последствия для многих тянутся месяцами. И среди самых неприятных, ощутимо снижающих качество жизни - аносмия и паросмия. Первое на медицинском языке означает потерю обоняния, второе - искажение восприятия запахов. Гипотезы, почему так происходит, насколько это опасно и каковы шансы на полное восстановление, встречаются самые разные. Что достоверно известно сегодня науке и медицине о влиянии коронавируса на наши органы обоняния, к которым относятся, в том числе, отдельные участки мозга? Об этом мы поговорили с врачом редкой специальности, исследующим взаимосвязи нарушений обоняния и работы нервной системы. Собеседник «КП» - доктор медицинских наук, профессор, отоневролог Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Светлана Морозова.

«НЕ ТОЛЬКО КОРОНАВИРУС»: ЗАГАДКА 65-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

- Еще в 1957 году советские ученые установили, что вирусы гриппа и полиомиелита могут приводить к поражению отдельных фрагментов системы органов обоняния человека. И в том числе способны нарушать работу элементов центральной нервной системы (ЦНС), - рассказывает профессор. - Однако до сих пор не ясен точный механизм: как именно вирусы попадают через обонятельный нерв в ЦНС.

В то же время хорошо известно, к примеру, что нарушение обоняния могут вызывать и возбудители распространенных ОРВИ: вирус парагриппа и риновирус, говорит Светлана Морозова.

- В таких случаях затрудняется доступ пахучих веществ к обонятельной зоне полости носа. Это происходит из-за отека слизистой оболочки, увеличения объема носовых раковин, скопления слизи. В итоге у простуженного человека обоняние снижается или временно полностью пропадает. Но, как правило, обходится без повреждения обонятельного анализатора. Благодаря этому восприятие запахов полностью восстанавливается после того, как проходит насморк.

С коронавирусом все не так просто, отмечает врач.

- При COVID-19 чаще встречается изолированное нарушение обоняния без насморка и заложенности носа. В отличие от ОРВИ у пациентов лишь в редких случаях развиваются клинические проявления острого ринита.

Доктор медицинских наук, профессор, отоневролог Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Светлана Морозова

КОГДА ПРИВЫЧНЫЙ АРОМАТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ

- Светлана Вячеславовна, над изучением коронавируса и его воздействия на организм уже третий год работают сотни ученых во всем мире. Хотя, если загадке проникновения вируса гриппа в ЦНС уже 65 лет… Хоть что-то о причинах потери обоняния у переболевших ковидом мы точно знаем?

- Сейчас идет активное изучение, и удалось выяснить, в частности, вот что. Попадая в наш организм, коронавирус поражает клетки, поддерживающие и питающие респираторно-обонятельные нейроны (это важные элементы нашей системы обоняния. - Ред.). Когда нейроны лишаются таких «клеток-помощников», то перестают воспринимать, улавливать запахи.

Также есть научные работы, где показано, что возбудитель COVID-19 напрямую заражает сенсорные клетки в слизистой оболочке носа, отвечающие за обнаружение запахов.

И еще у пациентов, переболевших ковидом в тяжелой форме, зафиксированы изменения в гиппокампе. Эта часть головного мозга участвует в формировании эмоций, памяти, а также в распознавании пахучих веществ. Именно гиппокамп отвечает за стойкую эмоциональную память на определенные запахи. Потому нарушения в этой зоне мозга могут вызвать искажение обоняния.

- Так вот из-за чего любимый утренний кофе начинает пахнуть старыми тряпками.

- Исследования продолжаются, окончательного ответа еще нет. Однако по данным, которые есть на сегодня, видно: при COVID-19 нарушения обоняния и вкусового восприятия встречаются чаще, чем при любой другой из известных нам респираторных инфекций.

Еще одно важное отличие в том, что восстановление обоняния, если оно было снижено при ОРВИ, обычно происходит в течение нескольких недель. А вот при типичной постковидной аносмии восстановление занимает месяцы либо лечение и вовсе оказывается неэффективным.

Эти наблюдения позволяют предположить: коронавирус может нарушать работу обонятельного анализатора. И при этом использовать иные механизмы, чем другие вирусы (в частности, гриппа. - Ред.). Хотя, конкретные средства, с помощью которых возбудитель ковида изменяет восприятие запаха, все-таки еще остаются неизвестными.

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От гипосмии до какосмии: какими бывают нарушения обоняния

- В первую очередь выделяются две основные группы. Первая - количественные обонятельные нарушения. К ним относятся гипосмия – снижение остроты обоняния и аносмия - полное исчезновение обоняния, - поясняет профессор Светлана Морозова.

Вторая группа - качественные обонятельные нарушения, когда у пациента искажается восприятие запахов. Известны такие нарушения:

- алиосмия: человек воспринимает пахучие вещества как определенные запахи окружающей среды. Например, при какосмии пациент ощущает гнилостный, фекальный запах от тех объектов, которые на самом деле имеют нейтральный или даже приятный аромат. При торкосмии ощущаются химические, горькие запахи, такие как запах гари, металла. Еще одна разновидность алиосмии - паросмия. Это «специфическая трансформация узнавания запахов» - например, когда давно знакомый продукт начинает пахнуть непривычно;

- фантосмия: обонятельные галлюцинации.

Также в зависимости от уровня поражения выделяют периферические и центральные нарушения обоняния, продолжает доктор Морозова.

! Есть важная закономерность: если страдают «местные» элементы системы восприятия запахов (периферические нарушения), то чаще всего это проявляется в виде количественных расстройств обоняния. При центральных нарушениях, как правило, возникают качественные расстройства: алиосмия, паросмия, фантосмия.

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Запахи влияют на наши эмоции и трудоспособность

Все в организме взаимосвязанно. И «выпадение» одного из органов чувств не может не сказаться на работе других органов и систем.

- Обоняние играет очень важную роль в нашей жизни. Восприятие запахов выполняет защитную, информативную задачу. А также серьезно влияет на физиологию, эмоциональную сферу и на работоспособность, - рассказывает Светлана Морозова.

В частности, исследования показали:

- приятные человеку запахи улучшают настроение, возбуждают аппетит, повышают работоспособность;

- такие ароматы способствуют нормализации артериального давления, снижению частоты пульса, уменьшению внутричерепного давления. И еще могут повышать температуру кожи (например, когда вы мерзнете);

- неприятные для конкретного человека пахучие вещества оказывают противоположное воздействие.

«Есть наблюдения, что запахи розы, жасмина, гвоздики стимулируют ЦНС. А запах валерианы лекарственной, кофе и розового масла ускоряют процессы вестибулярной адаптации (то есть, в том числе, могут благоприятно действовать при некоторых видах головокружений. - Ред.)», - добавляет профессор Морозова.

Нарушения обоняния нередко сопровождаются расстройствами в виде тревоги и панических атак, отмечает врач.

- Ведь происходит потеря одного из механизмов защиты - способности распознавать неблагоприятные, опасные запахи. Кроме того, обоняние тесно связано со вкусом. Поэтому нарушения восприятия запахов негативно сказываются и на вкусовом восприятии. И это дополнительный повод для тревожных расстройств: организм ощущает, что не способен отличить некачественный продукт или напиток.

Продолжение следует. Во второй части интервью в ближайшее время на kp.ru читайте о том, какие методы диагностики и лечения предлагает современная медицина пациентам, которые страдают от искажения или потери обоняния.