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Политика18 мая 2022 21:26

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: Мы – войско Иисуса Христа

Военкор «КП» провел день на передовых позициях под Северодонецком
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Командир сводного отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Командир сводного отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Фото: Александр КОЦ

- Я вообще в силовые структуры пошел только из кровной мести, - садится рядом на скамеечку невысокий коренастый чеченец в разгрузке.

Мы сидим во дворике разбитой многоэтажки в Рубежном в ожидании выезда в сторону Северодонецка. Мимо с велосипедами ходят местные, о чем-то периодически заговаривая с уже знакомыми бойцами с Северного Кавказа. Первые дни гражданских буквально сковывал страх при виде этих «инопланетян» с бородами. Украинское телевидение предвещало долгую и мучительную смерть от рук чеченцев. Причем, как правило, с применением холодного оружия. Но через какое-то время местные вдруг обнаружили, что хоть на лицо они и отличаются, но, вот ведь неожиданность - такие же люди.

- В 1993 году меня, тогда 13-летнего, похитили вместе с отцом дудаевцы, он тогда был в оппозиции, - продолжает Арби. - Мне удалось бежать, отца убили. И я решил пойти в полицию, чтобы найти его убийц. В 23 года мне это удалось. Я вычислил исполнителя и уничтожил его во время спецоперации. Вообще я до подполковника дослужился. Потом уволился. А сейчас вот приехал добровольцем – на должность рядового.

Среди чеченцев полно вполне славянских лиц

Среди чеченцев полно вполне славянских лиц

Фото: Александр КОЦ

На УАЗике подъезжает командир сводного отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В 90-е в Чечне боевиками были убиты его отец, старший брат и дядя. Поэтому вопроса – чью сторону выбирать – перед ним не стояло. В республиканское МВД лейтенантом он пришел в начале 2000-х. Возглавлял местный УБОП, дослужился до замминистра внутренних дел Чечни по борьбе с экстремизмом в звании генерал-майора, ушел на пенсию. Но Родина сказала «надо».

Прыгаем в УАЗик к генералу, который сам садится за руль и катим по пыльным полям.

- Украинцы – очень добрый народ, - неожиданно выдает Апти. - Я год жил в Белой Церкви, знаю о чем говорю. Нельзя сказать, что мы настроены против них. Мы на самом деле любим украинцев, уважаем. Если речь не идет о тех, кто настроен националистически, гнобит свой народ, всех русскоязычных… А украинцы – хорошие люди.

Дорога упирается во взорванный мост

Дорога упирается во взорванный мост

Фото: Александр КОЦ

Чем ближе к передовой, тем пейзаж заметнее меняется. С виду благополучные села сменяются разбитыми хатами, вдоль дорог «выплывают» обгоревшие остовы бронетехники, мы едем там, где еще два дня назад вполне уверенно себя ощущали украинские войска. Упираемся во взорванный мост.

- Это прямая дорога, которая ведет в Северодонецк. Но мы обошли эту переправу по лесам, почти взяли в этом районе противника в окружение, и он вынужден был отступить, - поясняет один из бойцов.

Объезжаем переправу вброд и выкатываемся на позиции, где суетятся бойцы спецотряда «Ахмат». Отмечаю, что среди чеченцев тут полно вполне славянских лиц. И монголоидных. И вообще всяких разных – настоящий интернационал. Парни на камеру просят передать приветы в Ростов, Астрахань, Воронеж, Самару… Это добровольцы, прошедшие подготовку на базе Университета спецназа в Гудермесе.

Еще несколько часов назад тут шли бои

Еще несколько часов назад тут шли бои

Фото: Александр КОЦ

- Давно тут? – протягиваю мужикам сигареты.

- Да только сегодня окончательно зачистили, - угощаются. – Еще несколько часов назад тут шли бои. А хотите, покажем, какие у них тут ДОТы были – залюбуешься. Но туда только ножками.

Вслед за разведгруппой выдвигаемся по кажущемуся безмятежным сосновому лесу. Над головой – туда, в сторону отступающего противника, шелестят, разрывая небо, снаряды. Оттуда отвечают из минометов, но вразнобой – метров 300 по флангам. Облачность низкая, и корректировать огонь с беспилотников сегодня практически невозможно. Масштабы фортификационных сооружений поражают. Широкая сеть окопов, вырытых в песчаном грунте, добротные блиндажи в три наката, на возвышенностях – мощные ДОТы, из которых простреливается вся округа.

- Почему ты тут?

- Нормальная мужская работа. Деньги меня, конечно, мотивируют, - не скрывает «Пушкарь». – Но я и не могу равнодушно смотреть на то, как наших пленных режут, как этот интернационал со всей Европы сюда съезжается, как на сафари. У нас сейчас свое сафари. Даем прикурить со всех стволов. Патронов хватает, - рассказывает пулеметчик с позывным «Пушкарь».

- Откуда приехал?

- Из Сочи.

- А чем на гражданке занимался?

- Да много чем. Крипто-энтузиаст в последнее время. Заработаю тут, запущу стартап.

- Какой?

- Блокчейн, майнинг, интеграция в реальный сектор экономики. Чтобы технология работала на обывательском уровне. Чтобы электричество не просто так жгли на разогрев горячей воды, а добывали криптовалюту, которая позволяет обходить санкции и делает людей финансово более независимыми.

- Ты по образованию-то кто?

- Я предприниматель. Но сегодня я пулеметчик.

Пулеметчик с позывным «Пушкарь»

Пулеметчик с позывным «Пушкарь»

Фото: Александр КОЦ

Давно перестал удивляться, встречая представителей нетипичных для фронта профессий. На передовой Донбасса я встречал и библиотекарей, и стоматологов, и продавцов-консультантов… Апти Алаудинов вот любит пофилософствовать:

- У нас в отряде нет делений на национальности и вероисповедания. Мы воюем не за какой-то клочок земли, а за то, чтобы духовные ценности, которые нам ниспосланы всевышним, оставались там, где должны быть. Всю свою жизнь я себя готовил к тому, что, когда придет пророк Иса – Иисус, я буду в его войске. Да, этому будут предшествовать определенные события. До появления Иисуса появится Имам Махди, предводитель всех мусульман. Он будет находиться в мечети, когда туда войдет Иисус. Они узнают друг друга и будут вместе молиться. Этот день ознаменует объединение войска мусульман и христиан в битве против дьявола, против антихриста. Поэтому нет ничего сверхъестественного в том, что я говорю, что мы – войско Иисуса. Мы воюем против сатанистов. И победа, которую мы сегодня одерживаем – это победа над темными силами. Чтобы это понять, надо прийти к Богу. И это войско будет только пополняться.

Северодонецк уже вплотную окружен с севера, востока и юга

Северодонецк уже вплотную окружен с севера, востока и юга

Фото: Александр КОЦ

Облачность начинает растягиваться, и, чтобы не искушать беспилотную авиацию противника, мы уезжаем с передовой. А разведчики продолжают свой опасный путь, зачищая оставленные украинцами позиции. За три месяца работы в зоне спецоперации я заметил, что ВСУ умело обороняются, когда речь идет о штурме их позиций техникой. Здесь в ход идут западные образцы противотанковых вооружений. А от артиллерии спасают вырытые блиндажи. Сами активно и довольно точно отвечают издалека крупными калибрами, но когда дело доходит до прямого столкновения пехотинцев, предпочитают ретироваться. Так происходит и сейчас на северодонецком направлении.

В отряде – настоящий интернационал

В отряде – настоящий интернационал

Фото: Александр КОЦ

Сам Северодонецк уже вплотную окружен с севера, востока и юга, а трасса снабжения, ведущая через Лисичанск в Бахмут, находится под плотным огневым контролем российской артиллерии. Правда ВСУ хитрят, используя для логистики гражданские машины. По подсчетам МВД ЛНР, внутри этого котла может находиться до 15 тысяч украинских "захистников". В случае замыкания котла это будет удар не менее болезненный, чем падение мариупольского гарнизона.

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