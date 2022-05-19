«Взяла лучшее от Табакова»: Марина Зудина показала красавицу-дочь перед выпускным

Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова Маша заканчивает девятый класс. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Марины Зудиной и покойного режиссера Олега Табакова Мария заканчивает девятый класс. Впереди у девушки – насыщенная пора: экзамены и выпускной вечер. Минувшим днем в школе Маши прозвенел последний звонок. Зудина поделилась в соцсетях видеороликом, в котором запечатлела дочь в этот важный для нее день.

- Последний звонок в 9 классе! Впереди ОГЭ и выпускной! Спасибо всем учителям, - написала актриса.

Мария выросла настоящей красавицей. Фото: кадр видео.

В ролике наряженная в белое платье Маша кружится перед камерой. Длинные волосы девушки уложены мягкими волнами, в руках – модная сумка люксового бренда. Поклонники актрисы в комментариях написали, что Маша выросла настоящей красавицей. «Взяла лучшее от Табакова», - уверены они. Юная Мария почти не пользуется косметикой, в отличие от многих сверстниц не экспериментирует с прическами, предпочитая носить длинные волосы, и весьма сдержанна в выборе нарядов. На светских мероприятиях она появляется в основном с мамой, да и то изредка. Словом, безупречная девушка из хорошей семьи: ее отец наверняка ею очень бы гордился.

Дочь Зудиной учится в Хорошевской гимназии – это элитная частная школа в Хорошо-Мневниках. Девять лет подряд Мария получала образование в британской школе, но потом перевелась в русскую. Девушке нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступать в вуз. Кроме основной учебной программы она занимается живописью и конным спортом. Пока что Маша не определилась с будущей профессией, но совершенно точно это будут не технические науки – с ними девушка не слишком ладит. Марии нравится выступать на сцене, поэтому она не исключает, что может пойти по стопам родителей.

К слову, Марина Зудина не только любящая мама, но еще и бабушка. О существовании ее внучки Мии поклонники узнали через год после рождения девочки. Сын актрисы Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца ему родила 27-летняя актриса Софья Синицина. Павел скрывал эту новость от публики. Сын Зудиной и Табакова так и не женился на маме своего ребенка. Вероятно, он предпочел бы отмалчиваться и дальше, если бы внучкой в соцсетях не похвасталась счастливая бабушка Марина Зудина. Судя по всему, у Марины и Софьи сложились хорошие отношения.