В США узнали, на что потратила миллионные пожертвования глава движения «Жизни черных важны»

Активистка BLM Патрисс Хан-Каллорс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно документам, поданным соосновательницей антирасистского движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») Патрисс Хан-Каллорс в Налоговую службу США (IRS), огромные суммы были заплачены из фонда организации родственникам самой Хан-Каллорс: например, ее брат получил более $4,8 миллиона, а отец ее ребенка – без малого $1 миллион.

В документах обозначено, что на счет Пола Каллорса было переведено $4,84 миллиона за «предоставление услуг безопасности», а Деймон Тернер, у которого с Патрисс общий ребенок, стал богаче на $970 тысяч за продюсирование мероприятий.

Также стало известно, что соосновательница движения потратила более $73 тысяч на частный авиарейс. Правда, позже она вернула эти деньги в фонд, объяснив, что перелет нужен был ей в целях сохранения здоровья во время пандемии.

Ранее стало известно о покупке на средства фонда BLM элитной недвижимости, которую Хан-Каллорс обещала использовать в качестве кампусов для талантливой темнокожей молодежи. Хотя в приобретенные особняки никто так и не вселился.

На фоне обвинений в излишне роскошном образе жизни и трате денег фонда Хан-Каллорс покинула должность пост исполнительного директора организации, но недвижимость осталась при ней.

А еще выяснилось, что в честь инаугурации Джо Байдена на средства фонда была устроена грандиозная вечеринка для руководителей BLM и их ключевых союзников. При этом конкретные имена, как и стоимость самой пирушки, не разглашаются.

Налоговые отчеты показывают, что фонд BLM является крупнейшей некоммерческой организацией чернокожих, которая когда-либо существовала в истории США.

- То, что мы делаем, никогда раньше не делалось, – заявила секретарь правления фонда Шаломия Бауэрс. Скромно умолчав, что сама она получила из средств фонда более $2 миллионов за «услуги по сбору средств и подбору персонала».