Президент Хорватии заявил, что не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не собирается обсуждать прием в Североатлантический Альянс новых членов в виде ранее нейтральных Швеции и Финляндии до тех пор, пока не будет решен вопрос хорватов в соседней Боснии и Герцеговине.

– Хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, В стране необходимо вводить изменения в избирательное право. Только после этого можно обсуждать включение еще двух государств в состав НАТО. Если меня обвинят, я готов. Я уже говорил, что хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы, – заявил Миланович.

При этом в правительстве Хорватии напомнили, что мнение президента страны не совпадает с позицией премьер-министра Андреея Пленковича, а посол Хорватии при НАТО Марио Нобило будет выполнять указания Министерства иностранных дел.

Впрочем, конфликт первых лиц Хорватии начался не сегодня – до этого президент страны и ее премьер-министр горячо поспорили насчет поддержки Украины. Миланович назвал главу правительства «украинским агентом», а СМИ Незалежной тут же окрестили хорватского лидера «агентом Кремля».

Так или иначе, но в полку противников вступления скандинавов в НАТО прибыло: ранее свое нежелание поддерживать расширение альянса за счет Швеции и Финляндии высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вместе с тем, стоит понимать, что ни Миланович, ни Эрдоган на самом деле ничего не имеют против НАТО и просто пытаются решить наболевшие вопросы, найдя удачное для торга время.