Америка в шоке: Илон Маск будет голосовать за республиканцев

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатейший человек мира, американский предприниматель Илон Маск заявил, что в этом году он отдаст свой голос за Республиканскую партию США, поскольку демократы, за которых он голосовал ранее, превратились в «партию раскола и ненависти».

– В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев, – написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Эту же позицию Маск озвучил и в СМИ, сказав, что даже не помнит, голосовал ли когда-нибудь ранее за республиканцев, но теперь все изменится.

Причиной для столь резкого изменения отношения главы Tesla и SpaceX к демократам вообще и администрации Байдена в частности стало пристальное внимание Белого дома к сделке Маска по покупке Twitter.

Сам миллиардер говорил, что планирует сделать соцсеть более прозрачной и менее зависимой от цензуры сверху. Источники в офисе американского президента утверждают, что команду Байдена больше всего пугает, что в Twitter может вернуться Дональд Трамп и другие республиканцы, чьи аккаунты были заблокированы после выборов в США.

– А теперь посмотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня, – пояснил Маск.

В апреле стало известно о желании бизнесмена приобрести Twitter. Вначале Совет директоров соцсети воспротивился этому и даже принял закон, запрещающий концентрировать более 15% акций компании в одних руках. Однако солидная сумма в почти $44 миллиарда долларов помогла руководителям Twitter принять решение в пользу Маска.

А затем пришла его очередь показать характер – предприниматель заявил, что ставит на паузу сделку по покупке соцсети из-за огромного количества в ней фейковых аккаунтов. Стоимость акций Twitter немедленно упала практически на четверть, но после заявления Маска о том, что сделка скорее всего состоится, понемногу начала возвращаться к привычным показателям.