Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего: Прямая онлайн-трансляция марафона «Новые горизонты»

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Участников продолжающегося в Москве федерального просветительского марафона «Новые горизонты» и сегодня ждет насыщенная и интересная программа.

Сегодня в списке выступающих на форуме - глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, самые известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Сессия с участием Вована и Лексуса обещает быть веселой: известно, что они представят полную версию своего пранка с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Экс-президент США Джордж Буш младший. Фото: EAST NEWS

Короткие выдержки из этого разговора пранкеры уже опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях. Стало ясно, что в голове Буша, как и во времена его президентства, царит полный бардак. «Я хочу Украину в НАТО… Я думал, что Россия будет более сговорчивой… Слава Вован и Лексус!», - это и многое другое наговорил разговорчивый Буш и даже отдал честь пранкерам.

Сайт «Комсомольской правды» будет вести прямую трансляцию выступления Вована и Лексуса и полной версии их разговора с Джорджем Бушем-младшим.

Форум «Новые горизонты» стартовал в онлайн-формате 17 мая. За три дня на его площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье выступят более 160 видных российских политиков, спортсменов, ученых, IT-специалистов, экономистов.

Вчера на форуме выступил главный редактор и генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

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