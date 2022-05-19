Минфин США считает незаконной планировавшуюся передачу российских активов Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS

В ходе встречи министров финансов и руководителей банков стран «Большой семерки» глава Минфина США Джанет Йеллен была вынуждена признать, что передача замороженных российских активов Украине является противозаконной с точки зрения действующих американских норм.

– Это не что-то разрешённое законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте, – посетовала Йеллен.

Также она заявила, что лицензия России на обслуживание долларового внешнего долга, скорее всего, не будет продлена.

Вместе с тем, технический дефолт, даже если он и состоится, ни в коей мере не изменит существующую ситуацию, поскольку из-за санкций Россия и так практически отрезана от мирового капитала. По крайней мере, той его части, которой управляют США и Европа.

И все же Йеллен помечтала на тему того, что после окончания военных действий на Украине Россия примет участие в восстановлении Украины.

В Международном валютном фонде пока отказываются обнародовать свою позицию относительно изъятия заблокированных золотовалютных запасов России в пользу Украины.