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В мире19 мая 2022 5:20

«Нам надоели страшные сны»: В Индии воры вернули украденные храмовые статуи

Грабители признались в том, что им стали сниться кошмары
Людмила ПЛОТНИКОВА
Теперь полицейские, священнослужители и прихожане уверены, что грабители сами явятся с повинной.

Теперь полицейские, священнослужители и прихожане уверены, что грабители сами явятся с повинной.

Фото: Shutterstock

В индийском Мумбаи банда воров ограбила индуистский храм, похитив из него золотые статуэтки и десятки других религиозных артефактов.

Неделю спустя большую часть украденного кто-то оставил возле дома главного священнослужителя храма.

К коробке была приложена записка. В ней воры признались, что вернуть ценности их заставил страх – каждую ночь после ограбления им стали сниться кошмарные сны. Также они попросили прощения за содеянное.

«Мы не могли спать, есть и жить спокойно. Нам надоели страшные сны, и мы возвращаем ваши ценности», - написали они.

Индийские полицейские рассказали, что среди возвращенных артефактов – 5-килограммовая статуэтка, отлитая из сплава восьми драгоценных металлов, а также дорогие серебряные украшения, которыми были украшены божества.

Воров пока не нашли, но полицейские, священнослужители и прихожане уверены, что грабители сами явятся с повинной, поскольку некоторую часть украденного они так и не вернули, за что божества не дадут им спокойной жизни.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ