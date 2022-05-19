«Нам надоели страшные сны»: В Индии воры вернули украденные храмовые статуи

Теперь полицейские, священнослужители и прихожане уверены, что грабители сами явятся с повинной. Фото: Shutterstock

В индийском Мумбаи банда воров ограбила индуистский храм, похитив из него золотые статуэтки и десятки других религиозных артефактов.

Неделю спустя большую часть украденного кто-то оставил возле дома главного священнослужителя храма.

К коробке была приложена записка. В ней воры признались, что вернуть ценности их заставил страх – каждую ночь после ограбления им стали сниться кошмарные сны. Также они попросили прощения за содеянное.

«Мы не могли спать, есть и жить спокойно. Нам надоели страшные сны, и мы возвращаем ваши ценности», - написали они.

Индийские полицейские рассказали, что среди возвращенных артефактов – 5-килограммовая статуэтка, отлитая из сплава восьми драгоценных металлов, а также дорогие серебряные украшения, которыми были украшены божества.

Воров пока не нашли, но полицейские, священнослужители и прихожане уверены, что грабители сами явятся с повинной, поскольку некоторую часть украденного они так и не вернули, за что божества не дадут им спокойной жизни.