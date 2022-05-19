«Десять долларов в день»: Уехавшая в США Седокова рассказала о работе в стриптиз-клубе

Анна Седокова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сейчас живет в Майами и практически не дает концертов. С поклонниками певица общается через соцсети, рассказывая о том, что происходит в ее жизни. Анна часто вспоминает забавные моменты из прошлого и с юмором описывает их в личном блоге. На днях Седокова рассказала подписчикам, что в прошлом она зарабатывала деньги в стриптиз-клубе.

Артистка призналась, что устроилась работать в ночное заведение нелегально. На тот момент ей было всего 17 лет, и если бы владельцы клуба узнали об этом, то не взяли бы ее на работу.

- На собеседовании соврала, что мне 20 лет. Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли, - написала Седокова на своей странице во «Вконтакте».

Девушка училась на платном отделении в Киевском национальном университете культуры и искусства и не хотела «сидеть на шее у матери». Ей подвернулась вакансия в ночном заведении, однако танцевать стриптиз Седоковой не пришлось. Ее взяли ведущей шоу-программы «Женский день». В заведение пускали только женщин, для которых в зале танцевали накачанные красавцы. Будущая звезда выходила на сцену и объявляла номера стриптизеров.

- Платили мне десять долларов за ночь, - вспоминает Анна. - За эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила: «А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан. И уходила в гримерку, где все эти тарзаны разминались перед выходом на сцену.

Сейчас Анна живет в США вместе со своими мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Седоковой, с работой она справлялась успешно, и ее карьера пошла в гору. Вскоре она уже сама писала программу для шоу и искала танцовщиков, договаривалась с ними о выступлениях. Анна начала зарабатывать в четыре раза больше, но и нагрузка увеличилась. Три раза в неделю ей приходилось возвращаться домой в пять утра, а всего через два часа вставать и ехать на пары в университет. Юная Седокова приезжала домой поздней ночью на такси и ужасно боялась по пути уснуть в машине, потому что таксист мог ее изнасиловать или убить.

Сейчас Анна живет в США вместе со своими мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Вместе с певицей за океан переехали ее дети – сын и дочь. Долгое время бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» не мог устроиться ни в одну команду. В январе стало известно, что он подписал контракт с «Лэйклэнд Мэджик», фарм-клубом «Орландо» в G-Лиге. По словам спортивных экспертов, заработки в G-Лиге на порядок ниже тех, к которым 29-летний Тимма привык в России. В прошлом году базовая зарплата за сезон была увеличена с 35 тысяч до 37 тысяч долларов. Игровой сезон длится пять месяцев, то есть сейчас Тимма получает чуть больше 7 тысяч долларов в месяц. Это гораздо ниже той зарплаты, которую Янис получал в российских клубах «Зенит», «Химки» и УНИКС.