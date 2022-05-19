Говорящая голова «Азова» Калина сдался в плен

Пресс-офицер «Азова» капитан Святослав Паламар ("Калина"). Фото: YouTube

Рано утром мне написал знакомый боец с позывным «Дэн». Сообщил, что знакомый всем до боли пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан Святослав Паламар (Калина), около девяти вечера, выбрался на позицию № … где по странному совпадению стоял взвод «Люгера».

Взвод «Люгера» - это ребята из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и, по-сути, своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот, к этим людям, 17 дней, пивших воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь.

Его не расстреляли на месте. Все понимали, что Калина мало за что отвечал. Даже один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал спецкору КП, дословно: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто, говорил, что ему велели говорить».

Сейчас Калина, видимо, готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога. В каком – уже неважно.

Официального подтверждения сдачи Калины пока нет, ждем.

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