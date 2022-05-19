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Политика19 мая 2022 6:53

«Летающий» зверь: Россия отправила на Украину эшелон новых танков Т-90 «Прорыв»

Сможет ли этот супер-танк с Урала выстоять в бою в украинских степях против американских Джавелинов
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Танки Т-90М "Прорыв" во время парада на Красной площади.

Танки Т-90М "Прорыв" во время парада на Красной площади.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОВОДЫ

В Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод - знаменитый "танкоград", направили в войска целый эшелон свеженьких танков Т-90М "Прорыв". Сначала были проникновенные торжественные речи об оружии для родной армии, затем настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин побрызгал серебряной водой на грозную броню - освятил боевые машины. Затем электровоз дал протяжный гудок и грянуло разрывающее душу "Прощание славянки". Некоторые женщины крестили уходящий эшелон.

Танкостроители уже знали, что их суровые "изделия" отправляются на фронт - в состав наших частей, участвующих в военной спецоперации на Украине. В боевом отделении каждого танка заводчане оставили рисунки и письма их детей, сложенные во фронтовые треугольники.

ТАИНСТВЕННАЯ БУКВА "М"

Наверняка даже далекому от армии обывателю хорошо знакома аббревиатура Т-90. Эту машину не раз показывали на парадах и выставках вооружений. А вот загадочная буква "М" говорит о ее модернизации, это, по сути, во многом новая машина. Несколько лет назад я впервые увидел ее на выставочном полигоне под Нижним Тагилом. Тогда пропитанная дизельной гарью душа моя не выдержала вспышки любопытства (в далекие 60-е я служил срочку танкистом на тяжеленном Т-10М) и я упросил устроителей выставки дать мне возможность познакомиться с этой модернизированной машиной поближе.

Вы можете себе представить 46 тонн железа, которые тащат сразу 1130 лошадей?! Вот такой же мощности движок у Т-90М (предшественника тянули 840 "лошадей"). Он позволяет этой махине выжимать скорость до 70 км/ч. ("родитель" давал 63 км/ч.). А маневренность на поле боя фактор архиважный: от скорости перемещения часто зависит и живучесть танка, и успех атаки.

Забравшись в боевое отделение модернизованного танка, я чаще всего от своего сопровождающего слышал слова "новый", "обновленный" или "более совершенный". В этой боевой машине (по сравнению с Т-90) была новая система управления огнем, новый механизм подачи снарядов, новый компьютер, более совершенная 125-мм пушка (из нее можно стрелять не только разнообразными снарядами (которых 40), но и управляемой ракетой. Вместо грубых рычагов управления на месте механика-водителя (присущих танкам "старой формации") я увидел модерновый руль! Когда-то в своем послевоенном Т-10М я мучился на месте заряжающего, руками запихивая снаряды в казенник, а в этом танке с такой задачей ловко (за секунды) справлялся шустрый механизм заряжания. А еще помню, как до крови на пальцах заряжал ленту крупнокалиберного пулемета (КПВТ, 12,7 мм) и орал командиру "Готово!" (он крыл меня лютым матом за неразворотливость), - только после этого он мог стрелять. А в Т-90М заряжающего нет. Его заменила автоматика. Командир орудует пулеметом вообще дистанционно!

А если наводчик-оператор палил из пушки, то после каждого выстрела в боевом отделении стояла такая пороховая гарь, что можно было задохнуться. У экипажа Т-90М такой проблемы нет, - так называемый ресивер выкачивает газ.

Но это еще что! В боевом отделении модернизированного танка можно найти и модные следы другого технического прогресса - Wi-Fi. С его помощью экипаж поддерживает связь с машинами своего подразделения. А еще в танке, наконец-то, есть кондиционер.

При модернизации Т-90М конструкторам удалось существенно увеличить внутренний объем башни. А это позволило разместить дополнительное электронное оборудование и улучшили условия работы экипажа. Командир теперь обладает панорамным прицелом и высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина".

Это помогло повысить точность огня, сократить время подготовки первого выстрела, внедрить автомат сопровождения цели.

При модернизации конструкторам Т-90М удалось существенно увеличить внутренний объем башни, что позволило разместить дополнительное электронное оборудование и улучшить условия работы экипажа.

При модернизации конструкторам Т-90М удалось существенно увеличить внутренний объем башни, что позволило разместить дополнительное электронное оборудование и улучшить условия работы экипажа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛЕТАЮЩИЙ МОНСТР

И еще одно новшество. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления "Созвездие-М2". А это обеспечивает так называемый армейский интернет, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами, на поле боя. Благодаря этому танк может получать целеуказания даже о тех целях, которые экипаж визуально не наблюдает: координаты поступят с командного пункта, беспилотника или другого средства разведки на поле боя.

Есть у Т-90М и очень серьезная защита от вражеских снарядов. Расположенный на броне комплекс активной защиты "Афганит" выпускает специальный боеприпас навстречу ракете противника и либо подрывает ее, либо сбивает с траектории.

А вот динамическая защита "Реликт" (это такие толстые пластины со взрывчатым веществом, которыми обложен корпус танка). Его еще называют модульным комплексом динамической защиты третьего поколения.

Принцип действия "Реликта" в том, что при попадании снаряда взрывчатка детонирует и встречным взрывом компенсирует разрушающее действие.

Вообще Т-90 знаменит своей живучестью. О нем уже ходят легенды.

Был такой случай. На испытаниях в Индии по танку били снарядами калибра 125 мм с дистанции менее чем в 100 м — практически в упор. Результат вызвал у индийцев шок: у Т-90 оказался поврежденным только верхний слой брони, что никак не влияло на работоспособность основных систем танка и не представляло опасности для экипажа. И все это благодаря тому, что лобовая броня танка укрыта той самой динамической защитой.

Т-90 прошел и куда более серьезную проверку в Сирии. Там он успешно противостоял самым современным американским противотанковым комплексам Javelin, находящимся на вооружении террористов.

Пуск ракеты противотанкового комплекса Javelin во время учений ВСУ.

Пуск ракеты противотанкового комплекса Javelin во время учений ВСУ.

Фото: REUTERS

Модернизированный "Прорыв" способен показывать и... цирковые трюки. Он, например, может летать.

Да, да, за что его и прозвали "летающим танком". Машина разгоняется, заскакивает на пригорок и, как с трамплина, буквально взлетает над землей. За эти несколько секунд в воздухе экипаж успевает выстрелить из пушки и, не сбавляя скорости, продолжать движение. Успех этому «полету» обеспечивает стабилизатор.

Вы ухмыляетесь, но в боевой обстановке на Украине, очень возможно, «Прорыву» придется действовать именно так...

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