«Летающий» зверь: Россия отправила на Украину эшелон новых танков Т-90 «Прорыв»

Танки Т-90М "Прорыв" во время парада на Красной площади. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОВОДЫ

В Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод - знаменитый "танкоград", направили в войска целый эшелон свеженьких танков Т-90М "Прорыв". Сначала были проникновенные торжественные речи об оружии для родной армии, затем настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин побрызгал серебряной водой на грозную броню - освятил боевые машины. Затем электровоз дал протяжный гудок и грянуло разрывающее душу "Прощание славянки". Некоторые женщины крестили уходящий эшелон.

Танкостроители уже знали, что их суровые "изделия" отправляются на фронт - в состав наших частей, участвующих в военной спецоперации на Украине. В боевом отделении каждого танка заводчане оставили рисунки и письма их детей, сложенные во фронтовые треугольники.

ТАИНСТВЕННАЯ БУКВА "М"

Наверняка даже далекому от армии обывателю хорошо знакома аббревиатура Т-90. Эту машину не раз показывали на парадах и выставках вооружений. А вот загадочная буква "М" говорит о ее модернизации, это, по сути, во многом новая машина. Несколько лет назад я впервые увидел ее на выставочном полигоне под Нижним Тагилом. Тогда пропитанная дизельной гарью душа моя не выдержала вспышки любопытства (в далекие 60-е я служил срочку танкистом на тяжеленном Т-10М) и я упросил устроителей выставки дать мне возможность познакомиться с этой модернизированной машиной поближе.

Вы можете себе представить 46 тонн железа, которые тащат сразу 1130 лошадей?! Вот такой же мощности движок у Т-90М (предшественника тянули 840 "лошадей"). Он позволяет этой махине выжимать скорость до 70 км/ч. ("родитель" давал 63 км/ч.). А маневренность на поле боя фактор архиважный: от скорости перемещения часто зависит и живучесть танка, и успех атаки.

Забравшись в боевое отделение модернизованного танка, я чаще всего от своего сопровождающего слышал слова "новый", "обновленный" или "более совершенный". В этой боевой машине (по сравнению с Т-90) была новая система управления огнем, новый механизм подачи снарядов, новый компьютер, более совершенная 125-мм пушка (из нее можно стрелять не только разнообразными снарядами (которых 40), но и управляемой ракетой. Вместо грубых рычагов управления на месте механика-водителя (присущих танкам "старой формации") я увидел модерновый руль! Когда-то в своем послевоенном Т-10М я мучился на месте заряжающего, руками запихивая снаряды в казенник, а в этом танке с такой задачей ловко (за секунды) справлялся шустрый механизм заряжания. А еще помню, как до крови на пальцах заряжал ленту крупнокалиберного пулемета (КПВТ, 12,7 мм) и орал командиру "Готово!" (он крыл меня лютым матом за неразворотливость), - только после этого он мог стрелять. А в Т-90М заряжающего нет. Его заменила автоматика. Командир орудует пулеметом вообще дистанционно!

А если наводчик-оператор палил из пушки, то после каждого выстрела в боевом отделении стояла такая пороховая гарь, что можно было задохнуться. У экипажа Т-90М такой проблемы нет, - так называемый ресивер выкачивает газ.

Но это еще что! В боевом отделении модернизированного танка можно найти и модные следы другого технического прогресса - Wi-Fi. С его помощью экипаж поддерживает связь с машинами своего подразделения. А еще в танке, наконец-то, есть кондиционер.

При модернизации Т-90М конструкторам удалось существенно увеличить внутренний объем башни. А это позволило разместить дополнительное электронное оборудование и улучшили условия работы экипажа. Командир теперь обладает панорамным прицелом и высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина".

Это помогло повысить точность огня, сократить время подготовки первого выстрела, внедрить автомат сопровождения цели.

При модернизации конструкторам Т-90М удалось существенно увеличить внутренний объем башни, что позволило разместить дополнительное электронное оборудование и улучшить условия работы экипажа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛЕТАЮЩИЙ МОНСТР

И еще одно новшество. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления "Созвездие-М2". А это обеспечивает так называемый армейский интернет, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами, на поле боя. Благодаря этому танк может получать целеуказания даже о тех целях, которые экипаж визуально не наблюдает: координаты поступят с командного пункта, беспилотника или другого средства разведки на поле боя.

Есть у Т-90М и очень серьезная защита от вражеских снарядов. Расположенный на броне комплекс активной защиты "Афганит" выпускает специальный боеприпас навстречу ракете противника и либо подрывает ее, либо сбивает с траектории.

А вот динамическая защита "Реликт" (это такие толстые пластины со взрывчатым веществом, которыми обложен корпус танка). Его еще называют модульным комплексом динамической защиты третьего поколения.

Принцип действия "Реликта" в том, что при попадании снаряда взрывчатка детонирует и встречным взрывом компенсирует разрушающее действие.

Вообще Т-90 знаменит своей живучестью. О нем уже ходят легенды.

Был такой случай. На испытаниях в Индии по танку били снарядами калибра 125 мм с дистанции менее чем в 100 м — практически в упор. Результат вызвал у индийцев шок: у Т-90 оказался поврежденным только верхний слой брони, что никак не влияло на работоспособность основных систем танка и не представляло опасности для экипажа. И все это благодаря тому, что лобовая броня танка укрыта той самой динамической защитой.

Т-90 прошел и куда более серьезную проверку в Сирии. Там он успешно противостоял самым современным американским противотанковым комплексам Javelin, находящимся на вооружении террористов.

Пуск ракеты противотанкового комплекса Javelin во время учений ВСУ. Фото: REUTERS

Модернизированный "Прорыв" способен показывать и... цирковые трюки. Он, например, может летать.

Да, да, за что его и прозвали "летающим танком". Машина разгоняется, заскакивает на пригорок и, как с трамплина, буквально взлетает над землей. За эти несколько секунд в воздухе экипаж успевает выстрелить из пушки и, не сбавляя скорости, продолжать движение. Успех этому «полету» обеспечивает стабилизатор.

Вы ухмыляетесь, но в боевой обстановке на Украине, очень возможно, «Прорыву» придется действовать именно так...

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