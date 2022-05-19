Минобороны России показала харьковскую «Линию Маннергейма»

Держать оборону в такой «линии Маннергейма» украинские националисты могли дольше, чем подвалы в «Азовстали». Фото: Министерство обороны РФ

На видеокадрах многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены даже капониры – огневые позиции для танков или боевых машин пехоты. Укрепрайон на высоте стали строить еще в 2014 году. Вся система администрирования, все коммуникации, и все огневые позиции нацелены вниз, где проселочная дорога, идущая через дома простых жителей.

Держать оборону в такой «линии Маннергейма» украинские националисты могли дольше, чем подвалы в «Азовстали». По оценкам военных экспертов - несколько месяцев. Но делать этого не стали и просто сбежали.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо и довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить, и все уже начало зарастать. Протяженность примерно около 10 километров всех ходов, перекрытий, траншей. Очень много бетонированных убежищ. Подготовлен для круглогодичного несения службы», - рассказал журналистам военнослужащий Вооруженных Сил России Роман.

«Здесь мог разместиться батальон пехоты, - показывает Роман. - Есть окопы для тяжелой боевой техники. Можно разместить танк или легкобронированную технику. Они здесь, на холме, могли занимать круговую оборону и спокойно организовывать подвоз с любой стороны. Они здесь, скорее всего, удерживали дорогу, ведущей в сторону российской границы, и всю ее полностью просматривали».

«На кадрах полностью забетонированная капсула с толщиной потолка и стен почти метр. Это бомбоубежище, здесь могут располагаться до 10 бойцов. Подготовлены нары. Есть воздуховод. Птицы здесь уже даже свили гнездо. Явно несвежее укрепление. Также здесь имеется водоотведение, массированная металлическая дверь, очень тяжелая, и, на выходе еще одна – поменьше. И здесь же есть выход к забетонированному туннелю, между двумя траншеями. То, что укрепрайон построен несколько лет назад подтверждают и обнаружившие его российские военнослужащие», - комментируют кадры в Минобороны.

Паутина траншей ведет к огневым позициям на переднем крае. Оператор очередной раз натыкается на мощную металлическую дверь. За ней еще одна огневая позиция. Она всесезонная. Под досками – утеплитель. Здесь можно находиться и зимой. От времени две бойницы уже засыпало землей. А третья вполне в рабочем состоянии.

Один из модулей оказался обжит: бутылки с водой, тушенка 2017 года выпуска, дрова, части трубы.

«Вооруженная охрана сбежала при наступлении российских войск», - говорят сельчане.

Они считают, что киевские власти таким образом просто отмывали таким образом полученные на Западе средства. Кстати, значение "Линии Маннергейма" также было преувеличено в годы Великой Отечественной войны. По мнению ряда историков, строилась она больше для укрепления морального духа армии и местного населения.

Дальнейшая судьба харьковской "Линии Маннергейма" будет решена в ближайшее время.

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