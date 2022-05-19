Минобороны России: за сутки из-под «Азовстали» вышел еще 771 боевик

На кадрах брифинга Минобороны нескончаемая вереница военнопленных.

На кадрах брифинга Минобороны нескончаемая вереница военнопленных. Изможденные лица, худеющие, многих несут, другие передвигаются на костылях. Все без оружия. Если бы не знать всех обстоятельств, можно было бы решить, что на кадрах спасенные из-под завалов шахтеры.

- За прошедшие сутки на заблокированном мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых, - заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовск и Донецке. На кадрах Минобороны военнопленные представляются и благодарят российское командование за отличное трехразовое питания, одеяла и подушки, оказанную медицинскую помощь.

Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков

А вот сослуживцы «Азовцев» (против организации в РФ возбуждено дело) на Донбассе сейчас в более сложных условиях. Там, по данным Конашенкова за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Представитель военного ведомства уточнил, что среди уничтоженной за ночь военной техники ВСУ числится дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 и дивизион ЗРК «Бук-М1».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы» - перечислил Конашенков.

Он также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны на Донбассе уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (в том числе один «Байрактар-ТБ2»), а также перехвачены 12 украинских реактивных снарядов, которые летели в дома мирных жителей Топольского, Малой Камышевахи, Семенову, Упаковки, Глинской, Снеговик и Чернобаевки.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

172- самолета.

125 - вертолетов.

942 - беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, в одной из групп, что вылезла из подвалов комбината «Азовсталь» опознан один из главарей нацбатальонов «Азова» Святослав Паламар, известный как под позывным «Калина». Тот самый, что активничал в социальных сетях. Ему еще блогеры советовали плакаться на российских военнослужащих сразу Папе Римскому. Но его опередили жены сослуживцев.

Напомним, что накануне с территории комбината вышла почти тысяча украинских националистов. Многие, ожидая допросов уничтожили свое оружие и мобильные телефоны, чтобы затруднить работу следствия. Среди военнопленных оказалось множество сторонников нацизма. Их тела оказались украшены свастиками и изображениями националистических движений.

В это время у 61-ой школы Мариуполя, где размещались казармы украинского националистического батальона «Азов» местные жители нашли языческое капище с трехметровыми деревянными идолами и стендом, на котором изображены сатанинские пентаграммы с изображением перевернутой звезды и головы волка.

Есть свидетельства, которые говорят о том, что в бой украинские националисты шли в трансе после приема боевых наркотиков и танцев на капище.

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