"Я могу быть и стервой, и аферисткой": Екатерина Волкова - о новых ролях, продолжении "Ворониных" и стойкости Бориса Клюева

Екатерина Волкова рассказала о жизни после "Ворониных". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С Екатериной Волковой мы встретились в студии телеканала RU.TV, где у актрисы были назначены съемки в "Север шоу". Оказалось, что два интервью подряд для звезды "Ворониных" не проблема: Волкова полна энергии и готова сворачивать горы.

"Я МОГУ БЫТЬ ПЛОХОЙ МАМОЙ"

- Катя, прекрасно выглядите! Говорят, если у актрисы горят глаза, это точно новая роль…

- Угадали! 3 июня у нас премьера нового спектакля "Пигмалион", вовсю готовимся, бегаем на репетиции. Я играю Элизу Дулитл - это действительно роль мечты. Можно и подурачиться, и побыть леди. У нас прекрасный понимающий режиссер, классная команда артистов - Лера Федорович, Сергей Колесников, Марина Яковлева, Маша Дюжева, Дима Белоцерковский. Мы поем вживую, танцуем, хотя это не мюзикл. А вот хайпа точно не будет, это не про нас. Знаете, мне очень отрадно наблюдать, как Театр комедии, в котором мы работаем, из антрепризного потихоньку превращается в настоящий классический театр со своим репертуаром.

- А как дела с кино?

- С кино сложнее. Многие проекты сейчас в подвешенном состоянии. Но радует, что хотя бы зовут на пробы. Иногда читаю сценарий - и понимаю, что вижу себя в другой роли, спрашиваю: "Можно я попробую?". И разрешают, и получается. Но продюсеры все равно настаивают: "Вы же такая мама, вы же добрая и положительная". Но я устала быть белой и пушистой, "доброй и положительной мамой"! До "Ворониных" у меня были совсем другие работы: я была и бизнесвумен, и стервой, и аферисткой. Да я могу даже плохой мамой стать, вредной, гадкой, мерзкой. Но нет: мама такой не может быть.

В любом случае, утверждают на роль всегда заказчики, например, телеканалы. Да, ты можешь знать продюсера, можешь знать режиссера. Но они отправляют отснятый материал на канал, а канал говорит "нет". Было даже такое, что режиссер собрал под меня команду - наших экранных детей, родственников. Прошли ансамблевые пробы, вся команда была уверена в успехе. Но канал утвердил всех… кроме меня! И при этом никто никогда не объясняет причину отказа. Хоть раз бы узнать, что не так.

СПЛОШНАЯ ОБНАЖЕНКА

- Вы готовы меняться внешне ради ролей? Набрать и скинуть, например, 30 кило?

- Конечно! И блондинкой могу стать, и стрижку сделать, и похудеть-поправиться ради роли. Это не так уж сложно, тем более в таких проектах тебя ведет диетолог. Да и сама я умею худеть. Вот сейчас у меня пятидневный детокс после зажора. Сижу на соках и супах, мне привозят по шесть бутылочек в день. В пандемию, например, я тоже заметно поправилась - потом сгоняла спортом, салатиками. А вообще, мне идеально подходит интервальное голодание 16/8.

- А как насчет интимных сцен? Сейчас в нашем кино все как будто охотнее стали раздеваться.

- Да, вокруг сплошная обнаженка. Я с таким упоением начала смотреть "Содержанок". Но когда там все ходили голые или устраивали длинные откровенные сцены, я не понимала, зачем это нужно. Мне было интересно узнать, кто убил, а не любоваться обнаженным купанием в бассейне. Для чего? Показать фигуру? Я не человек-комплекс. Но когда это показывают так затянуто и долго... Тут либо у режиссера какой-то пунктик, либо у актрисы. Первый сезон, кстати, снимал Константин Богомолов. У него и в театре так - он же всех раздевает, любитель эпатажа.

Сейчас, к примеру, вышел "Вишневый сад", и он разнес постановку: мол, что это за "мхатовские интонации", эстетский спектакль, и вообще, все должно было происходить на каком-нибудь ранчо с "господами чумазыми". Вот такой у него театр. Но мне точно неинтересно смотреть спектакль, где перед моим носом будут трясти гениталиями и писать в ведро. Нет, не хочу. Я больше за классику.

Екатерина Волкова устала быть белой и пушистой: "Я могу быть стервой!" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы и против Бузовой высказывались, когда она стала актрисой МХАТа…

- Да я не против Бузовой. Но каждый должен заниматься своим делом. Вот я же не лезу петь, хотя мое театральное образование позволяет и петь, и танцевать. Да, Оля идеально подошла на эту роль. Режиссер умело прикрыл ее опытными артистами. Но непрофессионализм все равно заметен – не учился человек актерскому мастерству. А если у нее талант от природы, пусть хотя бы ради интереса пойдет и попробует поступить в театральный - и тогда все будет понятно.

"ВОРОНИНЫ" ОСИРОТЕЛИ

- После окончания «Ворониных» Георгий Дронов сказал в интервью «Мы все сидим без денег». Это действительно так?

- Тогда была пандемия, мы все говорили о наболевшем. Да, мы остались без тех денег, которые раньше зарабатывали. Ведь в "Ворониных" мы проработали 10 лет по 25 дней в месяц. Мы четко понимали, что один сезон закрылся - будет новый. А когда не стало папы (актер Борис Клюев, исполнитель роли Николая Петровича, скончался от рака легких. - Ред.), стало понятно, что это всё, конец. И это оказалось очень неожиданно. Борис Владимирович ушел из жизни 1 сентября 2020 года, а незадолго до этого, летом, мы должны были начать снимать новый сезон. Из-за пандемии откладывали, тянули и, к сожалению, дотянули. А без Николая Петровича "Воронины" невозможны. Разве только Вера и Костя станут во главе семьи, а повзрослевшая Маша приведет мужа в родительский дом, и все начнется заново. Но чтобы реализовать такой сюжет, должны пройти годы. Думаю, тогда это уже никому не будет нужно.

- На площадке знали, что Борис Владимирович болеет?

- Мы узнали не сразу. Да он и сам узнал после очередных съемок. Как обычно, осенью снимали лето, Борис Владимирович промок и подхватил воспаление легких. Так случайно это все и всплыло. Он не любил об этом говорить, не хотел, чтобы его считали немощным. И работал до последних дней, выпускал спектакли. У Бориса Владимировича 2 сентября должна была состояться премьера в Малом театре - он приезжал в инвалидном кресле, вставал и шел работать.

Вот и без съемок он тоже не мог. Это то поколение, которое не переносит жалости к себе. Конечно, мы снизили выработку сцен, ограждали его от переутомления, но Борису Владимировичу это не нравилось: "Зачем? Я все могу!". Он был живчик и умничка.

Команда "Ворониных" за 10 лет стала почти родней, и даже дни рождения они отмечают вместе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы знаете, что его вдова пожертвовала 10 млн Щепкинскому училищу, и теперь там будет специальная стипендия от Клюева?

- Да. Борис Владимирович никогда никому не рассказывал, но он и студентам помогал. Если он понимал, что этот человек талантлив, но на бюджет его не берут, потому что нет мест, он давал деньги - и дети учились. Своих детей у них с женой нет. И думаю, это было его желание - помогать чужим детям. Сейчас в жизни мы по-прежнему общаемся своей "воронинской" семьей со Стасом Дужниковым, Георгием Дрононовым, Юлей Куварзиной, но папы не хватает.

- 10 лет играть в одном и том же проекте – это удача для актера?

- Конечно! Сколько коллег подходили и говорили: "Что за говно вы снимаете!", хотя сами были бы счастливы в работать в этом проекте. "Воронины" - это хороший, качественный, долгоиграющий сериал. И конечно, нам хорошо платили, с каждым новым сезоном поднимали гонорары на 10-15%. Я не скрываю, что благодаря этому проекту мы с мужем взяли ипотеку, купили дом, могли позволить себе поехать отдыхать, купить машину и так далее. Актеров стали узнавать, позвали в антрепризные проекты, с которыми мы объездили всю Россию.

А сейчас все актеры голодные до работы. И от сериалов отказываются только те, кто может себе это позволить. Продюсеры с артистами не церемонятся: "Не ты, так другой будет работать - вас, как собак нерезаных". И, к сожалению, это правда.

ХВОСТАТОЕ СЧАСТЬЕ

- Сегодня, как сказал Филипп Киркоров, разогнавший команду, время диктует экономию. Вы на чем экономите?

- У меня персонала нет, отказываться не от кого. Только раз в неделю приезжает помощница по дому, хотя я неизбалованная, сама прибираюсь. Но лишать человека работы я точно не буду. Крупных покупок у нас не планировалось - продолжаем платить ипотеку за дом. У меня есть еще одна весомая статья расходов: я помогаю приюту для животных «Домашний»: у меня на попечении 8 собак, над которыми я оформила шефство. Каждый месяц, как ипотеку, я оплачиваю им кинолога, питание, лекарства - за все вместе набегает около 70 тысяч. И я буду платить до тех пор, пока этим питомцам не найдут хозяев.

К сожалению, многие компании, которые раньше поставляли мясо, крупы, собачий корм, сейчас не имеют возможности помогать. Мы просим в соцсетях: не надо больших сумм, переведите хотя бы по рублю. Нет денег - приезжайте погулять с животными, ведь некоторые из них годами сидят в клетке. Если позволяет жилплощадь - заберите питомца домой. Или можно оформить шефство, как я. Нам важен каждый хвост.

Дома у актрисы трое собак, еще восемь - под опекой в приюте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А вы готовы взять собак из приюта?

- У меня пять собак! Двух маленьких, правда, отдали родителям, потому что трое больших их просто задавят. У нас был сначала один мальчик-акита по кличке Бо. А потом он нашел в поле двухдневного щенка-дворняжку, принес его домой и выходил, как настоящий папа. Ну а следом появилась Валентина Андреевна. Это очень серьезная дама, ее привезли из Грозного. К сожалению, она не видит - нехороший человек разрядил ей в пасть обойму. Но все наши питомцы - прекрасные существа, и в приютах есть ничуть не хуже - выброшенные хаски, алабаи, акиты, немецкие овчарки. Например, мой друг Денис Клявер (экс-"Чай вдвоем". - Ред.) перед пандемией поехал в приют за одной хаски, а уехал с двумя! И теперь это две счастливые собаки, которые живут в любви.