Канны в шоке от фильма про жену Чайковского: «Мужские органы так и лезут в кадр крупным планом»

Режиссер Кирилл Серебренников показал гения сексуально озабоченным психопатом и совсем забыл, что он был композитор Фото: REUTERS

На Каннском фестивале показали картину российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Главную роль сыграла актриса Алена Михайлова, получившая широкую известность после сериала «Чики». В соцсетях разошлись кадры, как Алена в вечернем платье смущенно улыбается под громом оваций после премьеры фильма. Также снимались рэпер Оксимирон, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский. Самого композитора сыграл российский актер американского происхождения Один Байрон.

«Жена Чайковского» участвует в основном конкурсе Канн, на который в этом году не допущена официальная российская делегация, а многие журналисты из России не получили аккредитацию. Трудно сказать наверняка, отметит ли хоть как-то картину завсегдатая Канн Серебренникова жюри, но то, что кинокритика приняла эту работу без восторгов, но с недоумением, это факт.

В центре сюжета фильма — Антонина Милюкова, бывшая студентка консерватории, страстно влюбленная в гения. Антонина долго страдала по кумиру и в итоге призналась ему в своих чувствах. Чайковский после колебаний согласился взять в ее жены. Причин тому было две: Милюкова обещала какое-никакое приданое, к тому же наличие законной жены сильно облегчило бы жизнь композитору, о порочных для того времени пристрастиях которого вовсю шушукались в свете. Вот на этой стороне гения и сосредоточил свой режиссерский фокус Кирилл Серебренников.

Краткосрочный брак не принес им счастья: Антонина так и не сумела добиться, чтобы муж хотя бы раз исполнил супружеский долг и сошла на этой почве с ума, Чайковский тоже очень переживал, а потом вообще умер — со сцены прощания с гением и начинается фильм.

Критики, отдавая должное великолепной игре Алены Михайловой и «акробатической работе» оператора Владислава Опельянца, выражают разочарование фильмом в целом. Во-первых, он чудовищно затянут (2 часа 23 минут) — в нем есть, например, сцены, как Чайковский три минуты идет по коридору. Во-вторых, за весь фильм практически не звучит музыка композитора — творческий гений Чайковского не интересует режиссера совсем. В издании Variety пишут, что в фильме «отсутствует какое-либо органическое чувство человеческой психологии» и вспоминают другой фильм про Чайковского - «Любители музыки» 1971 года Кена Рассела, где сексуальная энергия классика куда более удачно демонстрировалась через мощь его Первого фортепианного концерта.

«Режиссер Серебренников так и не смог раскрыть истинную гениальность Петра», - сожалеет The Hollywood Reporter. Издание ехидно подчеркивает, что патриархальное общество XIX века, конечно, было ужасно - мол, в тисках морали настрадались и композитор, и Антонина, но этого недостаточно для столь продолжительного фильма.

А чего в картине предостаточно, так это обнаженных мужских тел. Критики пишут об этом деликатно, упоминая, в частности, сцену, где друг Чайковского предлагает Антонине толпу горячих голых парней взамен неприступного композитора (вероятно, ей это чудится в бреду) и их финальную дикую пляску как в фильме ужасов.

Кстати, картину успели посмотреть и в России. «Показать подернутую жирком мужскую наготу с причиндалами… Зачем? Затем, чтобы поганить образ великого композитора? Получилась не кино, а попытка эксплуатации темы сексуальной девиации. Я не ханжа, но смотреть Tchaikovsky's Wife было противно и мерзко», - возмущен актер-блогер Стас Садальский. «Артисты постоянно показывают неприкрытую наготу, причем мужские oргaны так и лезут крупным планом на зрителя с экрана. Я не против наготы, но она должна быть оправдана. А тут шок ради шока», - делится впечатлениями автор дзен-канала «Записки актера» Сергей Марочкин.

СКАЗАНО!

Зинаида Пронченко, кинокритик (на своей страничке в соцсети):

«Это даже по меркам Кирилла Семёновича выдающаяся китчуха. Первый концерт, сыгранный на «инструментах». Главная партия тут у моего друга Владимира Мишукова, которому я никогда не смогу теперь глядеть в глаза без смеха. Он изображает любовника супруги Петра Ильича Антонины - ближе к долгожданному финалу его Шлыков мастурбирует, картинно задыхаясь от чахотки. Есть шепоты и крики. А тут кашель и всхлипы крайней плоти, тонущей в божественном сфумато от Опельянца. Ни про Чайковского, ни про Россию сия картина ничего не сообщает (ни нового, ни вообще) и даже на ролик по борьбе с гомофобией не тянет».