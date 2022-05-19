Украинские диверсанты прячут мины под мусором

В Росгвардии отметили, что все чаще сталкиваются на Украине с минами-ловушками, которые оставляют украинские националисты. Фото: пресс-служба Росгвардии

При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской области росгвардейцы обнаружили 39 снарядов различного калибра, замаскированное в мусоре на полевой дороге самодельное взрывное устройство нажимного типа с деревянными замыкателями и 152 мм осколочно-фугасным снарядом, а также минно-взрывное заграждение из 6 противотанковых мин (ТМ – 62М).

- Саперы Росгвардии уничтожили мины и взрывное устройство накладными зарядами. А в ходе специальных адресных мероприятий задержан 35-летний гражданин Украины года рождения, причастный к пособничеству националистическому отряду «Айдар», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в ходе адресных мероприятий военнослужащие все чаще сталкиваются на Украине с минами-ловушками, которые оставляют украинские националисты.

Фото: пресс-служба Росгвардии

«Комсомольская правда» совместно с экспертами Минобороны России подготовила противодиверсионную памятку «Спаси и сохрани», которая может помочь сохранить здоровье и жизни милиционерам Донбасса и военнослужащим, которые находятся в зоне специальной операции на Украине.

- Предусмотреть все в боевых условиях невозможно, но как показывает практика если один из троих вовремя остановится, то трое и выживут, - отмечают военные эксперты.

Многие, кто прошел Чечню сегодня поеживаются, когда видят на видеокадрах добровольцев с Донбасса в новеньких берцах, бронежилетах, шлемах, как бойцы передергивают затворы найденных автоматов. Нотации читать не будем – строго по существу:

- Найденный автомат или пистолет следует полностью разобрать. Пластит может быть в патроне, который помещен в пружину, а взрывчатка может оказаться в газоотводной трубке автомата. Также взрывчатка может быть в магазине для патронов. Взрыв может произойти как при сжатии его пружины патронами, так и при полном опустошении рожка.

- Под любым убитым и раненым, как и под листом бумаги на полу могут находиться мины-ловушки. Минируются бардачки и багажные отделения в брошенных машинах, ставятся растяжки на тропинках и дорожках. В деревенских домах минируют ступени крыльца, колодцы, насосы, печи.

- Если из при закрытой двери с одной стороны торчат концы тряпки, веревки, провода, то с другой стороны в петле может висеть граната на боевом взводе.

- Гранаты не стоит подбирать. Они могут иметь обломанный замедлитель в запале, и такая граната при применении может рвануть в броске прямо в руке или над головой.

- В найденных патронах, контейнерах для иностранных гранатометов может оказаться взрывчатка.

- В стельках новых военных ботинок может находиться инъекционная игла, которую держали в мертвой плоти.

- Пластит и электродетонаторы могут находиться в радиоприемниках, телевизорах, кофеварках, кондиционерах, вентиляторах, телефонных аппаратах.

- На бутылках с водой стоит обращать внимание на заводскую запайку дна. Если видно, что ее прижигали зажигалкой или она какой-нибудь неправильной формы, то вода может быть отравлена. Не стоит употреблять найденные на чужих позициях сигареты или спиртное.

- В помещениях должны настораживать захламленные помещения, следы свежей штукатурки, бетонирования, побелки, нарушение целостности кладки или бетонного монолита, частичная окраска стен, пола, свежая краска, остатки тары или упаковки от взрывчатки, обрезки изоляции от любых проводов.

- Если местность не разведана, стоит обшаривать тропику впереди себя тонкой хворостиной - леску можно не заметить.

- К блокпостам, даже к своим нельзя подходить с леса. Нельзя ходить в туалет за блокпостами. Подходы к ним заминированы.

- При движении на боевой машине нельзя объезжать препятствия на дороге по обочине. В рытвинах на асфальте могут быть замаскированы контакты фугаса. При подрыве впереди идущей машины нельзя покидать свою, так как рядом могут сработать другие фугасы с замедлением.

- При следовании на танке (БМП) с тралом нельзя сидеть на лобовой броне.

- Не стоит подходить к горящей технике, так как в ней может взорваться боекомплект.

- Не стоит подбирать, гладить и брать на руки диких животных, которые могут болеть бешенством и переносить на себе зараженных клещей.