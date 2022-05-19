Николая Цискаридзе утвердили на роль постоянного ведущего программы «Сегодня вечером» вместо Максима Галкина

Зрители думали, что Николай Цискрадизе разово заменил Максима Галкина в «Сегодня вечером». Но народный артист вернулся в эфир. Фото: СОЦСЕТИ

Николай Цискаридзе однажды успешно заменил Максима Галкина в роли ведущего передачи «Сегодня вечером». Это был праздничный эфир к Дню Победы, выпуск вышел на Первом канале 7 мая. Многие предположили, что это разовая замена. Цискаридзе блестяще провел эфир на тему: песни из великих фильмов о Великой Отечественной войне. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели. Стало известно, что народный артист Николай Цискаридзе утвержден на роль ведущего – уже готовы новые выпуски «Сегодня вечером». Тематика передачи стала меняться вместе с новым ведущим.

Место ведущего телешоу «Сегодня вечером» стало вакантным после отъезда Максима Галкина с семьей на ПМЖ в Израиль. Развлекательная телепередача «Сегодня вечером» выходит в эфир по субботам: со звездными гостями ведущий обсуждает разные темы. Так как Николай Цискаридзе человек очень занятой, то говорили – он лишь раз заменит Галкина, пока тому ищут замену из профессиональных ведущих. Однако Цискаридзе отлично справляется, поэтому пока остается ведущим. Он приезжает из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы записать сразу несколько выпусков. Основной работе это не мешает. Всемирно известный артист балета трудится на должности ректора Академии русского балета имени Вагановой. А в столице у него периодически возникают деловые и личные встречи, поэтому он и ранее часто ездил из Санкт-Петербурга, где теперь работает - домой в Москву.

Тематика передачи становится более познавательной, патриотичной. В новом выпуске, который выйдет на Первом канале в субботу 21 мая – в этом можно будет убедиться. В ближайшие дни зрители увидят ролик, где Цискаридзе анонсирует свежий выпуск: «Мы будем говорить о личностях гениальных, великих, уникальных, которые навсегда изменили мир. Их всех объединяло одно: родина – это Россия». Передача о самых известных россиянах в мире – Юрий Алексеевич Гагарине, Святославе Федорове, Анатолии Тарасове, Владимире Высоцком, Майе Плисецкой и других легендарных личностях». В студии – дочь Юрия Гагарина, Анатолий Карпов, Татьяна Тарасова, Лариса Латынина, Светлана Хоркина и другие знаменитые люди. Сила – в памяти, поэтому будут вспоминать и гордиться достижениями, рассказывать интересные истории.

Увидеть Николая Цискаридзе в роли ведущего «Сегодня вечером» можно будет 21 мая в 21.35.