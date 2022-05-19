Мост в будущее России: опубликована расширенная деловая повестка ПМЭФ

25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум станет площадкой для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Россия, и проложит мост в будущее для многих отраслей и технологий, свидетельствует расширенная повестка Форума.

В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Обсуждению сложившегося экономического порядка и возникших задач будут посвящены два отдельных блока повестки форума.

Одной из важных тем, которые будут обсуждаться на Форуме станет создание нового инфраструктурного стандарта для руководства субъектов ввиду разрыва многих традиционных логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта, именно эти факторы стали катализатором изменений ценностей для бизнеса и государства, а значимость действий региональных команд кратно увеличивается, а скорость обмена лучшими управленческими практиками между регионами становится важнейшим фактором роста экономики и благосостояния страны в целом.

- Мир изменился кардинально, и наша задача увидеть и реализовать новые возможности. Для этого крайне важно всем здоровым силам общества объединить усилия. Новый мир, новые вызовы, новые перспективы. Решения по результатам обсуждений и согласований на Форуме дадут возможность бизнесу и власти реализовать их максимально эффективно, укрепить и усилить цели национального развития, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Стратегия, ориентированная на внешнюю среду, усилила неустойчивость экономик, поскольку полная открытость для внешней торговли раскрыла уязвимость к внешним потрясениям, связанным с конкретными товарами и иностранными поставщиками. В результате беспрецедентных санкций российская промышленность оказалась в ситуации, когда налаженные годами кооперационные связи и цепочки разорваны, и вопросы формирования новых будут обсуждаться в рамках нескольких сессий форума.

Отдельные сессии будут посвящены тому, как действовать в современных реалиях, когда идет формирование новой архитектуры мироустройства, и как в таких условиях налаживать диалог с западными инвесторами.

Вопросы развития энергетики и энергобезопасности будут подниматься в ходе целого ряда сессий форума. В центре внимания окажутся не только рынки нефти и газа, но и электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет, вызовы «зеленой» энергетики.

На форуме также будут обсуждаться стратегические направления развития современного здравоохранения, здоровое питание и инвестиции в создание санитарного щита. Эксперты обсудят и новые направления развития страны, одним из которых станет восток, в том числе выход стартапов на рынки Азии.

Защита бизнеса в России и за рубежом, производство и продвижение контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственная безопасность России, устойчивое сельское хозяйство – этим темам также будут посвящены отдельные сессии форума.

Важными блоками станут современные технологии и инвестиции в человека. В частности, участники рассмотрят вопросы о том, насколько квантовые технологии способны обеспечить мировой экономический прорыв, какие перспективы открывает цифровой след и что позволяют технологии на базе искусственного интеллекта.